Eliminatorias: Paraguay podría cambiar de entrenador para la próxima doble fecha

La Asociación Paraguaya de Fútbol no está contenta con el rendimiento y resultados de los últimos partidos de su selección y podrían venir con cambios para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol en octubre de este año.

La directiva evalúa en despedir al actual entrenador del conjunto nacional, Guillermo Barros Schelotto, quien no logró victorias en el debut de Paraguay, sellando un empate con Perú y una derrota ante Venezuela, lo que deja a su equipo en el sexto lugar de la tabla.

La derrota frente a la Vinotinto es el detonante

La caída de Paraguay en la segunda fecha en Maturín, al parecer, es la gota que derramó el vaso. Además, suma nueve derrotas en 17 encuentros, por lo que su presente con la "Albirroja" no es el mejor y podría ser despedido antes de los partidos frente a Argentina y Bolivia. Además, Paraguay no ha anotado goles en diez de sus últimos once partidos por Eliminatorias,

El entrenador argentino no tiene interés en abandonar su cargo con la selección paraguaya, por lo que la Asociación tendría que tomar cartas en asunto lo más rápido posible para evitar llegar a la próxima doble fecha de Eliminatorias sin entrenador.

Paraguay no va a un Mundial desde 2010

Los paraguayos no asisten a la máxima competición del fútbol mundial desde Sudáfrica 2010, cuando eran dirigidos por el argentino Gerardo Tata Martino, siendo esta su cuarta participación de forma consecutiva y donde lograron su mejor papel al conseguir el octavo lugar, luego de caer eliminados frente a España en cuartos de final.

La "Albirroja" tratará de anotar su nombre en el Mundial 202, donde el número de equipos aumentó de 32 a 48 y los cupos de la Conmebol pasaron de ser cuatro a seis directos más uno por el repechaje. Sin embargo, esta noticia no llega en un buen momento para el conjunto guaraní que tendrá un gran desafío si quiere estar entre los clasificados a la Copa del Mundo.