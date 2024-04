¡El Chelsea se harta! Mauricio Pochettino sobre el VAR: "Dañó la imagen del fútbol"

En esta temporada, muchos jugadores y entrenadores se han quejado de algunas decisiones tomadas por el VAR, asegurando que, esta herramienta se creó para hacer el fútbol mucho más justo y que, lamentablemente, esta siendo todo lo contrario.

Las competiciones donde más se ha evidenciado esta inconformidad, es en la Liga EA Sports y la Premier League, para muchos dos de los mejores campeonatos del mundo. Sin embargo, la imagen del deporte queda manchada ante las múltiples polémicas arbitrales.

El caso más reciente, se produjo en la primera división de Inglaterra, más específicamente, en el partido entre Aston Villa contra Chelsea por la jornada 35 de la competición. En dicho compromiso, los "Villanos" consiguieron ponerse en ventaja de dos goles antes de finalizar el primer tiempo y hundiendo los ánimos del equipo "Blue".

No obstante, el Chelsea recurrió a la heroica y consiguió igualar el partido e incluso, marcó el tanto de la victoria en el minuto 97, pero cuando todo parecía que se llevarían los tres puntos, el VAR llamó al árbitro principal para que anulará el gol por una posible falta previa a la anotación.

Mauricio Pochettino no se escondió

Ante esto, todos los futbolistas del Chelsea recriminaron esta jugada y el entrenador argentino, Mauricio Pochettino, decidió hablar en rueda de prensa para manifestar su enojo con el VAR, "El VAR me dañó el fútbol inglés, dañó la imagen del fútbol. Fue un gol. Es increíble y ridículo. Hace dos semanas contra el Man City fue balonmano y no fue penalti…”.

No cabe dudas, que la campaña del equipo de Londres no es para nada buena, pero independientemente de su rendimiento, las decisiones arbitrales siguen perjudicando a muchos equipos y los responsables no toman cartas en el asunto para cambiarlo.