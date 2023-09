El Barcelona toma una drástica decisión con su número '10' tras la salida de Ansu Fati

Un nuevo mercado de pases en el fútbol europeo terminó y los mejores clubes del mundo no podrán renovar sus plantillas al menos hasta Enero, como es el caso del Barcelona, quienes se reforzaron con varios jugadores pero tomaron una extraña decisión con un importante dorsal.

Desde que Messi dejó el Barcelona hace más de 2 años, el equipo culé decidió cederle el mítico número '10' al entonces prometedor goleador Ansu Fati, sin embargo, el joven delantero no ha estado a la altura del dorsal y con su salida el mismo ha quedado huérfano.

Los catalanes, que agregaron a jugadores ofensivos como Gundogan, Joao Félix o el propio Lamine Yamal, de la cantera, han decidido que el número '10' no se le asigne a nadie en tanto Ansu Fati no regrese de su cesión en el Brighton de la Premier League... Algo que no pasaba hace mucho tiempo.

Está será la primera vez en los últimos 27 años que el Barcelona afronte una temporada sin un jugador que porte el dorsal '10' dentro del equipo; la última vez que esto ocurrió fue en la temporada de 1995-1996. Tocará esperar para conocer si Fati regresa más fuerte para recuperar su camiseta o será el dueño en un futuro cercano.