¿Debería retirarse? Mira la sorprendente respuesta de João Cancelo sobre Cristiano Ronaldo

Cada año que pasa, se acerca el final de la carrera de los dos mejores jugadores de la historia, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes nos regalaron muchas noches mágicas y remontadas épicas durante más de quince años consecutivos.

Por ello, la gran mayoría de los jugadores tanto de la Selección Argentina como la de Portugal, sueñan con poder compartir vestuario con ambos futbolistas mientras aún siguen activos en este deporte.

Sin embargo, parece que no todos opinan lo mismo, en este caso, fue en el combinado portugués, donde el lateral derecho del Fútbol Club Barcelona, João Cancelo, confesó que el pico de los jugadores suele estar hasta los 32 años y que ya no dependen de Cristiano, "Es un jugador importante y estuvo 15 años compitiendo con Messi por el Balón de Oro, pero el pico de la carrera de un futbolista está entre los 25 y los 32 años. Es un jugador importante pero la selección no depende enteramente de él”.

Estas declaraciones, se unen a la de varios aficionados que piensan que el máximo goleador de la historia del fútbol tanto a nivel de clubes como de selecciones, condiciona mucho el juego de Portugal y que cuando no está presente en el campo, el equipo juega mucho mejor.

A pesar de ello, no se puede negar que el delantero de 39 años, terminó siendo el jugador con más goles anotados en el año 2023, superando a Erling Haaland, Kylian Mbappé y Harry Kane en la lucha por dicho reconocimiento, por lo que, para su país es un lujo poder contar con el ex Manchester United y Real Madrid para la próxima Eurocopa y tal vez, para el Mundial 2026.