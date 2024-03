¿Se encuentra bien? Joao Cancelo se perdió el juego vs Atlético de Madrid por esta razón (+Video)

Los menajes de Fermín López y Xavi Hernández tras la victoria ante el Atlético de Madrid encendieron las alarmas. "Dedicamos la victoria a Cancelo, que lo está pasando mal", dijo el jugador, dando pie a especulaciones sobre la salud del lateral portugués. Lo que parecía ser unas molestias físicas ha terminado revelándose como un tema mucho más complejo.

Joao Cancelo se perdió el partido contra el Atlético de Madrid por recomendación médica, pero no por unas molestias físicas, sino de forma preventiva. Según ha revelado la cadena RAC1, se ha detectado un problema cardíaco en un familiar del jugador y los servicios médicos del Barcelona quieren descartar que sea hereditario.

El lateral, de momento, no se ha incorporado a la convocatoria de Portugal, al igual que Joao Félix. Ambos jugadores estaban previstos para incorporarse al equipo de cara al segundo partido del parón internacional, contra Eslovenia.

Un club especialmente sensible con la salud de sus jugadores

El Barça, que aún recuerda con dolor la retirada del Kun Agüero tras sufrir problemas cardíacos en un partido contra el Alavés en 2021, es especialmente sensible a este tipo de situaciones. Desde los trágicos episodios de Antonio Puerta o Dani Jarque, el club se ha mostrado extremadamente vigilante con la salud de sus jugadores, lo que ha llevado a la retirada de futbolistas como Rubén de la Red.

De momento, el club no ha hecho pública ninguna información oficial sobre la situación de Cancelo, alegando que se trata de un asunto personal. Al tratarse de un tema médico y no contar con la autorización del futbolista, no pueden dar detalles.

Joao Cancelo fue la principal ausencia en el encuentro contra el Atlético de Madrid y el club la justificó con problemas físicos. Sin embargo, la información de RAC1 revela que la verdadera razón de su baja fue la recomendación médica por el problema cardíaco de un familiar. Aunque, según ha dejado saber Mundo Deportivo, el corazón de Joao Cancelo está bien y el club le ha dado luz verde para jugar, por lo que este se unirá al equipo nacional en las próximas horas.

El apoyo de sus compañeros

Tras el partido contra el Atlético, Fermín dedicó el triunfo a su compañero: "Lo está pasándolo mal. Va por él", dijo el jugador, confirmando las dificultades que atraviesa Cancelo en estos momentos.

El director técnico de Barcelona, Xavi Hernández echó balones fuera y protegió la privacidad del jugador: "Cancelo es un chico muy sensible, una persona extraordinaria. Tiene un corazón muy grande y le ha afectado mucho no poder estar con el equipo. Por eso Fermín le ha dedicado el triunfo. Además tienen muy buena relación. Es eso, el chico quiere ayudar, tiene un compromiso e implicación tremenda. Esta victoria también se la dedicamos a él y a los que no han podido estar".

El futuro de Cancelo en el aire

La situación ha generado preocupación en el entorno del Barcelona y del propio jugador. Se espera que en las próximas horas se tenga más información sobre la salud del familiar de Cancelo y el impacto que esto pueda tener en su futuro, tanto en el club como en la selección portuguesa.

Su futuro como azulgrana sigue en el aire. El director Deportivo del club, Deco, confirmó en una entrevista que "Nos gustaría mantener tanto a João Félix como a João Cancelo aquí si se dan las condiciones adecuadas con el Atlético y el Man City". El futuro de Cancelo dependerá de la negociación con el Manchester City, el cual espera poder obtener 40 millones de euros como vetan por el lateral portugués.