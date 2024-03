¡Oficial! Esta será la fecha del Clásico Real Madrid - Barcelona en Estados Unidos (+Video)

El Soccer Champions Tour, gira de pretemporada que reúne a algunos de los mejores clubes de Europa, ha confirmado la fecha del Clásico entre Real Madrid y Barcelona para la próxima pretemporada. El encuentro se disputará el 3 de agosto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para 82.500 espectadores.

Este será el cuarto Clásico que se juega en Estados Unidos, con un balance favorable para el Barcelona, que ha ganado los tres anteriores (2017, 2022 y 2023). El Real Madrid busca romper esa racha y hacerse con la victoria en esta ocasión.

La gira del Barcelona en Estados Unidos no se limita al Clásico. El conjunto azulgrana comenzará su periplo el 30 de julio ante el Manchester City en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. y el 6 de agosto cerrará la gira ante el AC Milan

El Real Madrid, por su parte, está considerando limitar su gira americana a tres partidos en lugar de los cuatro habituales. Su calendario parece más definido, 31 de julio: Real Madrid vs. AC Milan (Soldier Field, Chicago), 3 de agosto: Real Madrid vs. Barcelona (MetLife Stadium, Nueva Jersey), 6 de agosto: Real Madrid vs. Chelsea (Bank of America Stadium, Charlotte)

El 6 de agosto finalizará la gira para ambos clubes por suelo norteamericano y se espera que vuelvan a Europa a disputar uno o dos encuentros adicionales previos al inicio de LaLiga.

Regresa el Soccer Champions Tour

Las entradas para el Soccer Champions Tour se pondrán a la venta a partir del 27 de marzo. Los aficionados que deseen presenciar este evento de primer nivel podrán adquirir sus entradas a través de la página web oficial del torneo.

La agenda de los equipos se ve condicionada por la celebración de la Eurocopa, la Copa América y el torneo olímpico de fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024. En el caso del Barça y el Madrid, España disputará dos competiciones, al igual que Francia o Argentina, lo que limita la disponibilidad de sus jugadores para los amistosos.

El Soccer Champions Tour promete un verano lleno de fútbol de primer nivel. Con el Clásico como plato fuerte, los aficionados podrán disfrutar de partidos amistosos entre los mejores equipos de Europa en Estados Unidos.