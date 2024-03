FC Barcelona se baja de la puja por este jugador para la próxima temporada (+Video)

Mason Greenwood, el joven delantero inglés, ha irrumpido con fuerza en el panorama futbolístico español. Su gran temporada en el Getafe, cedido por el Manchester United, ha puesto al FC Barcelona en alerta, considerándolo como un potencial refuerzo para la próxima temporada.

Greenwood, con tan solo 22 años, se ha convertido en una de las mayores sorpresas de LaLiga. Su rendimiento en el conjunto madrileño, donde ha anotado ocho goles y brindado cinco asistencias en 26 partidos, ha cautivado a los azulgranas. Su estilo de juego eléctrico y directo, característico de la Premier League, encaja perfectamente con la filosofía del Barça, que busca dinamizar su ataque sin realizar una gran inversión económica.

A pesar del interés del Barça, el fichaje de Greenwood no está exento de dificultades. Según Fabrizio Romano, especialista en mercado de fichajes, el Manchester United estaría dispuesto a vender al jugador, pero el conjunto culé parece haber salido de la puja. Hace apenas una semana, emisarios del United se reunieron con Deco, director deportivo del Barça, para discutir el futuro del jugador. Sin embargo, el portugués les trasladó que el club no está interesado en su contratación, por motivos que aún no se han hecho públicos.

Las razones detrás de la retirada del Barça son inciertas. Algunos apuntan a la situación financiera del club, mientras que otros sugieren que la directiva no está convencida del potencial del jugador a largo plazo. Lo que sí parece claro es que Greenwood, con un contrato que expira en 2025 y un valor de mercado de alrededor de siete millones de euros, tiene todas las papeletas para buscar un nuevo destino en el próximo mercado estival.

¿Futuro azulgrana?

A pesar del reciente desinterés del Barça, la posibilidad de que Greenwood vista la camiseta culé no puede descartarse por completo. Su bajo costo, su rendimiento actual y su proyección a futuro lo convierten en una opción atractiva para reforzar la delantera azulgrana. Sin embargo, la decisión final dependerá de varios factores, incluyendo la situación económica del club, la disponibilidad del jugador y la convicción de la directiva en su fichaje.

Lo que sí es seguro es que el futuro de Mason Greenwood está por escribirse. El joven inglés ha demostrado su talento en LaLiga y ahora, con el mercado de fichajes a punto de abrir sus puertas, solo el tiempo dirá cuál será su próximo destino.