¿El árbitro mintió? El video que desmiente la versión oficial sobre la expulsión a Xavi (+Video)

El encuentro entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, en la jornada 29 de La Liga, dejó muchas más cosas en el tintero que la goleada culé al cuadro colchonero (0-3). Uno de los detalles del compromiso fue la expulsión -por dos amarillas- que sufrió el técnico catalán, Xavi Hernández, a manos del árbitro José María Sánchez Martínez.

El mismo colegiado -al término del duelo en el estadio Wanda Metropolitano- expuso en acta las razones de su decisión, al describir que la primera cartulina fue por: "Realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones", mientras para la segunda el motivo estuvo en que el DT habría reclamado con "voz en grito" y "realizando gestos de desconsideración".

Sin embargo, un video compartido por Movistar TV, puso en tela de juicio el dictamen del juez, porque en la secuencia no se observa claramente los hechos tal cómo los relató José María. Primero, se vio a un Xavi enviando un comentario al cuarto árbitro, aunque de forma muy tranquila y sin aspavientos; lo que generó la reacción del asistente, quien le trasladó al principal las siguientes palabras: "sácale, sácale la segunda amarilla y a la calle".

Un Xavi que no entendía

Después de la petición puntual del cuarto árbitro, José María Sánchez se acercó al estratega culé, quien a la espera de la segunda amarilla le respondió: "no, no he dicho nada". En las misma imágenes, ya expulsado, el entrenador se aproximó al asistente para recriminarle su actuación y preguntarle qué le había dicho.

Pese a lo ocurrido, el Barcelona pudo llevarse la victoria en un campo complicado como el Metropolitano, clave para recuperar la segunda plaza de La Liga, con 64 puntos y quedando como el más cercano perseguidor del Real Madrid, que registra 72 unidades.