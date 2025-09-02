Cuándo, dónde y en qué horario se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

La doble fecha FIFA por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se vivirá esta semana, correspondiente a la jornada 17.
Las diez equipos de la Conmebol se medirán este jueves 4 de septiembre, con tres partidos en horario simultáneo y dos con horario diferente.
Con el mismo horario de juego, Argentina recibe a Venezuela, Uruguay se enfrenta a Perú y Colombia será local ante Bolivia.
En el caso de Ecuador, tendrá la posición de visitante, donde deberá medir fuerza ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, a partir de las 18:30.
Los dirigidos por Carlo Ancelotti, recibirán a Chile a las 19:30 en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.
Jornada 17 de eliminatorias sudamericanas - Horarios
Argentina vs. Venezuela
- Fecha: Jueves, 4 de septiembre
- Hora: 18:30 (19:30 hora venezolana)
- Estadio: Monumental, Buenos Aires
Paraguay vs. Ecuador
- Fecha: Jueves, 4 de septiembre
- Hora: 18:30
- Estadio: Defensores del Chaco, Asunción
Uruguay vs. Perú
- Fecha: Jueves, 4 de septiembre
- Hora: 18:30
- Estadio: Centenario, Montevideo
Colombia vs. Bolivia
- Fecha: Jueves, 4 de septiembre
- Hora: 18:30
- Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla
Brasil vs. Chile
- Fecha: Jueves, 4 de septiembre
- Hora: 18:30
- Estadio: Maracaná, Río de Janeiro