Cuándo, dónde y en qué horario se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Las diez selecciones de la Conmebol se medirán este jueves 4 de septiembre por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 

Por Oriana Garcia
Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 04:17 pm
La doble fecha FIFA por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se vivirá esta semana, correspondiente a la jornada 17. 

Las diez equipos de la Conmebol se medirán este jueves 4 de septiembre, con tres partidos en horario simultáneo y dos con horario diferente.

Con el mismo horario de juego, Argentina recibe a Venezuela, Uruguay se enfrenta a Perú y Colombia será local ante Bolivia.

En el caso de Ecuador, tendrá la posición de visitante, donde deberá medir fuerza ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, a partir de las 18:30.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti, recibirán a Chile a las 19:30 en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

Jornada 17 de eliminatorias sudamericanas - Horarios

Argentina vs. Venezuela

  •         Fecha: Jueves, 4 de septiembre
  •         Hora: 18:30 (19:30 hora venezolana)
  •         Estadio: Monumental, Buenos Aires

Paraguay vs. Ecuador

  •         Fecha: Jueves, 4 de septiembre
  •         Hora: 18:30
  •         Estadio: Defensores del Chaco, Asunción

Uruguay vs. Perú

  •         Fecha: Jueves, 4 de septiembre
  •         Hora: 18:30
  •         Estadio: Centenario, Montevideo

Colombia vs. Bolivia

  •         Fecha: Jueves, 4 de septiembre
  •         Hora: 18:30
  •         Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Brasil vs. Chile

  •         Fecha: Jueves, 4 de septiembre
  •         Hora: 18:30
  •         Estadio: Maracaná, Río de Janeiro

Martes 02 de Septiembre de 2025
