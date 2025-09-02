Cuándo, dónde y en qué horario se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Suscríbete a nuestros canales

La doble fecha FIFA por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se vivirá esta semana, correspondiente a la jornada 17.

Las diez equipos de la Conmebol se medirán este jueves 4 de septiembre, con tres partidos en horario simultáneo y dos con horario diferente.

Con el mismo horario de juego, Argentina recibe a Venezuela, Uruguay se enfrenta a Perú y Colombia será local ante Bolivia.

En el caso de Ecuador, tendrá la posición de visitante, donde deberá medir fuerza ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, a partir de las 18:30.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti, recibirán a Chile a las 19:30 en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

Jornada 17 de eliminatorias sudamericanas - Horarios

Argentina vs. Venezuela

Fecha: Jueves, 4 de septiembre

Hora: 18:30 (19:30 hora venezolana)

Estadio: Monumental, Buenos Aires

Paraguay vs. Ecuador

Fecha: Jueves, 4 de septiembre

Hora: 18:30

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción

Uruguay vs. Perú

Fecha: Jueves, 4 de septiembre

Hora: 18:30

Estadio: Centenario, Montevideo

Colombia vs. Bolivia

Fecha: Jueves, 4 de septiembre

Hora: 18:30

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Brasil vs. Chile