Conoce la cantidad de dinero que ganará el PSG con la salida de Mbappé

El París Saint-Germain tiene la mirada puesta en la próxima temporada y con el anuncio de Kylian Mbappé, en donde confirma su salida del club luego de siete años vistiendo la camiseta parisina; ahora deben buscar un nuevo sustito para "Kiki".

Ahora bien, tanto los aficionados como los directivos están decepcionados por no poder retener a su máxima estrella durante varias campañas más; sin embargo, no todo son malas noticias, puesto que, con la no renovación de Mbappé se ahorrarán una cantidad de dinero importante de cara al siguiente curso.

Según el periodista italiano, Fabrizio Romano, en el combinado francés calculan más de 200 millones de euros en ganancias. Entre esto se incluye la prórroga del contrato por un año más (2025) y el bono de 80 millones de euros que no se pagará.

¿En qué invertirán las ganancias?

No cabe dudas, que el adiós de Mbappé da un gran alivio económico al club, pero también le añade una enorme responsabilidad al director deportivo y al cuerpo técnico para conformar un equipo competitivo que siga dominando Francia y que les ayude a cumplir el sueño de levantar su primera UEFA Champions League.

De acuerdo con Romano, el PSG realizará múltiples incorporaciones en el mercado de fichajes, entre ellos, el reemplazo de la "tortuga". Los futbolistas que suenan para llegar a la institución francesa podemos mencionar Rafael Leão, Victor Osimhen, Leny Yoro o Bernardo Silva; no obstante, se podría producir algún fichaje inesperado que rompa el período de transferencias.