¿Qué número usaría Kylian Mbappé en el Real Madrid? (+Detalles)

El Real Madrid está a un paso de levantar la décimo quinta UEFA Champions League en su historia. Luego de eliminar al Bayern Múnich en las semifinales por un marcador global de cuatro goles a tres, los merengues se enfrentarán en el partido definitorio al Borussia Dortmund.

Los directivos del club blanco junto con el cuerpo técnico consiguieron conformar un equipo llenó de jóvenes estrellas que prometen dominar el fútbol europeo en los próximos años. Jude Belligham, Vinícius Júnior, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni o Rodrygo Goes son algunas de las figuras presentes en la plantilla, sin mencionar, a piezas consagradas como Toni Kroos, Luka Modrić o Dani Carvajal que marcaron una época en la "Casa Blanca".

Tras quedar campeón de la de la Supercopa de España y Liga EA Sports a falta de cuatro jornadas, además de clasificar en la final de la Liga de Campeones 2023-2024, muchos aficionados quedaron muy satisfechos por el rendimiento del equipo y están bastante ilusionados por lo que pase en el futuro.

Sin embargo, a pesar del "equipazo" que han creado, el Real Madrid no se conforma y quiere seguir incorporando a los mejores jugadores de la actualidad para asegurar un futuro llenó de muchos títulos. El último de ellos será Kylian Mbappé, quien confirmó su salida del París Saint-Germain y todo parece indicar que cumplirá su sueño de vestir la camiseta blanca.

¿Qué número utilizará?

En un equipo repletó de estrellas mundiales, los dorsales más emblemáticos e importantes están ocupados. En el caso del Madrid, sólo queda libre el nueve y a priori podría ser el número que llevará en la espalda "Kiki", pero no es su opción favorita.

A día de hoy, Vinícius se ganó el siete (dorsal favorito de Mbappé), por lo que, la opción del usar el nueve gana enteros. El once lo tiene Rodrygo y de no abandonar el equipo no cederá su número, mientras que, el diez depende mucho de la salida de Luka Modrić, pero su futuro es una completa incertidumbre.