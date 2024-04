Champions League: ¡Bukayo Saka hunde al Bayern Múnich! Así el Arsenal abrió el marcador (+Video)

El regreso de la UEFA Champions League no está defraudando y los dos encuentros de la jornada de este martes (Arsenal vs Bayern y Real Madrid vs Manchester City), no pudieron tener mejor comienzo.

En el caso del juego entre los "Gunners" y los "Bávaros", el extremo inglés Bucayo Saka rompió el cero en el marcador y puso en ventaja al Arsenal en uno de los partidos más históricos de la competición.

El tanto que hizo explotar el Emirates Stadium, se produjo tras una gran jugada colectiva que finalizó el joven atacante con una increíble definición que el arquero alemán, Manuel Neuer, no pudo evitar.

Por otro lado, con esta anotación Bucayo Saka, alcanza su gol número 18 en lo que va de temporada, a los cuales se deben sumar trece asistencias, estadísticas que demuestran la gran importancia que ha tenido para el equipo de Mikel Arteta.