¡Cero aprecio! Leyenda alemana da su opinión sobre el Manchester United

Desde hace varios años muchos entrenadores, directivos, aficionados y jugadores se han quejado de la forma en que el Manchester United trata a sus estrellas. Incluso, grandes futbolistas que marcaron una época en el mundo del fútbol y que pertenecieron a la institución inglesa explican que su etapa ahí fue un completo desastre.

Ángel Di María, Cristiano Ronaldo, Alexis Sanchéz, Paul Pogba o Bastian Schweinsteiger son algunos de los ejemplos más recientes de los deportistas que salieron por la puerta de atrás del Estadio Old Trafford.

Ahora bien, en cuanto a la leyenda del Bayern Múnich y de la Selección Alemana dio una entrevista para Sky, en donde explicó su relación con los Diablos Rojos y sobre todo con José Mourinho (su entrenador en el United).

Schweinsteiger jugó durante dos temporadas en Manchester (2015-2017). Entre esos años se consagró campeón de la Copa de la Liga Inglesa, de la FA Cup y de la Europa League; sin embargo, no tiene un buen recuerdo en el club.

Schweinsteiger perdió el respeto por Mourinho

"Fue muy extraño. Estaba en forma. Venía de jugar la Eurocopa. Llegué al vestuario y quería cambiarme, pero alguien me dijo que no podía entrar, que debía cambiarme y entrenar con la Sub-23. Estaba muy dolido porque nadie me dirigía la palabra. Luego hablé con Mourinho y me explicó algo que no entendí y que tenía que ver con la segunda lesión que tuve en mi primer año en Mánchester", confesó el campeón del mundo con Alemania.

Además, también dejó claro que quedó decepcionado por la actitud de Mourinho, "Tenía mucho respeto por Mourinho, pero no entendía la situación ni por qué no me dejaba entrenar con el primer equipo. Se dijeron muchas cosas sobre mi profesionalidad que no son ciertas. Lo demostré siempre entrenando con la sub-23 o en solitario. De hecho, Mourinho tuvo que dar su 'brazo a torcer'... Se disculpó y me reconoció que había cometido un error. Lo agradezco, pero ya había perdido mi corazón y un poco de amor hacia el Manchester United".