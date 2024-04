¿Estará en el Mundial? José Mourinho recibe su primera oferta de selecciones

Uno de los entrenadores más importantes que se encuentra en la agencia libre, es José Mourinho, quien tras ser despedido por los directivos de la Roma, debido al rendimiento irregular del equipo, sigue buscando una escuadra que confíe en él para comandar su proyecto.

Al abandonar los "Lobos", el estratega portugués no se mostró decepcionado por dicha decisión, por lo contrario, sacó pecho del título de Conference League conseguido en la temporada 2021-2022, siendo además el primer trofeo internacional en el palmarés de la Roma.

Ahora bien, el "Special One" en una de sus últimas declaraciones confesó que su próximo objetivo es entrenar a alguna selección que esté presente en el Mundial México/Estados Unidos/Canadá 2026; llamando así, la atención de varios países para que tome el mando del banquillo.

No se desespera

Sin embargo, parece que Mourinho no quiere dirigir a cualquier combinado, puesto que, según diversas informaciones rechazó la oferta de Canadá, la cual detallaba que se incorporara al equipo antes de comenzar la Copa del Mundo; propuesta que el ex dirigente del Real Madrid e Inter Milán no quiso aceptar y esperará a otros equipos.

Cabe destacar, que surgieron múltiples rumores sobre el destino del experimentado entrenador de 61 años, vinculándolo con grandes escuadras como Portugal o México, pero hasta los momentos, nada se ha hecho oficial y Mourinho mantiene su esperanza intacta.