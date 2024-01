¿Cambió de opinión? Así se definiría el futuro de Karim Benzema en la Saudí Pro League (+Detalles)

Está temporada muchas figuras del fútbol europeo decidieron poner rumbo hacia la Liga Profesional Saudí, siguiendo de este modo, los pasos de Cristiano Ronaldo, quien actualmente se encuentra en el Al-Nassr.

Dichas estrellas fueron Karim Benzema, Neymar Júnior, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, entre muchas otras, los cuales lograron marcar una época en Europa.

Sin embargo, algunos de estos jugadores no han podido adaptarse a las condiciones del nuevo país, provocando que su nivel no esté siendo el mejor y las críticas por parte de los aficionados sean cada vez más constantes. Una situación que parece no haber gustado nada a los futbolistas, tomando la inesperada decisión de marcharse de Arabia Saudita.

El delantero francés, Benzema, fue uno de los que más se ha visto afectado, llegando al punto de cerrar todas sus redes sociales debido a los fuertes comentarios que recibió sobre su rendimiento actual; algo que lo tenía con un pie y medio fuera del Ittihad FC.

No obstante, según varios informes el ex ariete del Real Madrid habría cambiado de opinión sobre irse, a pesar de que varios clubes estaban muy interesados en incorporarlo a sus plantillas para las próximas campañas. Cabe destacar, que aún no se saben cuáles son las razones de esta decisión, pero probablemente el entrenador, Marcelo Gallardo, junto a su cuerpo técnico pudieron los responsables para mantener al atacante de 36 años en el plantel.

Por otro lado, en el presente curso consiguió acumular doce goles y cinco asistencias en veinte partidos disputados, lo que equivale a un gol cada 141 minutos, números muy por debajo de la cuota goleadora que logró en su última temporada con la "Casa Blanca", cuando anotó 31 tantos en 43 encuentros con un promedio de un gol cada 117 minutos.