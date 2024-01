Así le fue a Rafael Dudamel en su debut como entrenador del Atlético Bucaramanga (+Detalles)

Este 8 de enero de 2024 se jugó el primer encuentro de la pretemporada del Atlético Bucaramanga, enfrentándose a la Academia Puerto Cabello, en un partido donde todas las miradas estaban puestas en el entrenador, Rafael Dudamel, quien debuta en el banquillo del conjunto colombiano.

Dicho compromiso terminó en derrota 1 por 0 para el estratega criollo, el cual aún debe ajustar varias piezas y esperar algunos refuerzos para encarar de la mejor manera el inicio de campaña en el Torneo Apertura de la Categoría Primera A del fútbol de Colombia.

No obstante, el dirigente de 51 años, aseguró en su presentación oficial con la institución estar con una plantilla muy comprometida y expectante por el futuro, "Me he encontrado con un grupo que está muy expectante de nuestra manera de trabajar. De esa forma o esa filosofía con la que van a tener que convivir para ir interiorizando. Lo más importante es aprovechar cada sesión y por supuesto ir ganando tiempo al trabajo físicamente porque esto comienza muy pronto”.

Cabe destacar, que el ex técnico de la Vinotinto, comenzó a trabajar con su nuevo equipo hace cinco días, por lo que, necesita tiempo para que los jugadores puedan adaptarse a la dinámica y al esquema de juego que quiera imponer.

Por otro lado, Dudamel llegó al combinado "Auriverde" tras un mal paso por la liga mexicana, consiguiendo dirigir tan sólo ocho encuentros en tres meses con el Club Necaxa, algo que sin dudas, le servirá de motivación para alcanzar los objetivos con Bucaramanga.

Los siguientes compromisos amistosos serán ante el Deportivo Táchira el sábado 13 de enero en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal y el domingo 14 de enero ante Rayo Zuliano.