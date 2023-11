¡Alerta Real Madrid! Jude Bellingham abandona la concentración de Inglaterra por su lesión (+Detalles)

Este martes 14 de noviembre la Selección de Inglaterra emitió un comunicado en sus redes sociales en el que anunciaba que Levi Colwill, defensor del Chelsea FC, y Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, no formarán parte de la concentración de la Selección de los “Tres Leones”, puesto que ambos jugadores regresarán a sus respectivos clubes para continuar con sus rehabilitaciones.

Bellingham no había formado parte del once inicial del combinado de la capital española desde el pasado 5 de noviembre, fecha en la que se enfrentó al Rayo Vallecano por la 12º de La Liga EA Sports, día en el que sufrió una luxación en el hombro izquierdo. De esta manera, el “5” del Real Madrid no disputó ni un minuto ante al Sporting Braga el pasado 8 de noviembre, y no estuvo convocado para el encuentro ante el Valencia del pasado sábado 11 de noviembre.

El estratega del Real Madrid, Carlo Ancelotti, expresó sus deseos para que Jude se quedara en la ciudad deportiva del equipo para continuar con su recuperación. “Si Jude no puede jugar con nosotros, no puede hacerlo con Inglaterra... Esperamos a que vuelva pronto para trabajar aquí”, expresó Ancelotti en la rueda de prensa después de vencer al Valencia.

Sin embargo, Gareth Southgate, entrenador de la Selección de Inglaterra, emitió la lista de jugadores que defenderían el escudo de Inglaterra en los partidos de Clasificatoria a la Eurocopa 2024 ante Malta y Macedonia del Norte, en la que se encontraba el jugador del Real Madrid, quien tenía que presentarse con su selección de forma obligatoria.

No jugará con su selección

A pesar de que los servicios médicos de los “Tres Leones” querían apurar para poder contar con él para el segundo partido del parón de selecciones, finalmente el futbolista del Real Madrid ha sido liberado de la concentración, al igual que Levi Colwill y como también lo hicieron previamente Maddison, Lewis Dunk y Callum Wilson.

“Una actualización de St. George's Park, puesto que Jude Bellingham y Levi Colwill regresan a sus clubes para continuar su rehabilitación. Recuperaros bien, chicos”, comunicó en sus redes sociales la Selección absoluta de Inglaterra.