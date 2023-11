El Real Madrid emplea medidas especiales con Arda Güler tras su nueva lesión (+Detalles)

La llegada de una de los jugadores con mayor proyección en el mundo del fútbol al Real Madrid en la pasada ventana de transferencias se ha convertido en una pesadilla para ambas partes. Una nueva lesión se interpuso en el camino de Arda Güler, la cual evitó que el jugador de 18 años disputara sus primeros minutos con la “Casa Blanca” en la pasada jornada de La Liga EA Sports.

Así lo confirmaba el director técnico del combinado de la capital española, Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa previo al encuentro ante el Valencia. El turco de 18 años volvió a sufrir un contratiempo en su cuádriceps de la pierna derecha, lo cual le prohibió disputar minutos ante el Sporting Braga el pasado miércoles por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

No obstante, el técnico madridista destacó que esto no es grave y que el jugador podría volver luego del parón de selecciones. "No parecía nada, pero le sigue molestando estos días. No es una cosa seria. El jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar y aportar. Es un paso atrás, pero tenemos todo el parón para recuperarlo mejor", dijo el italiano.

Plan del Real Madrid

La respuesta del conjunto capitalino fue contundente con la nueva lesión del jugador: no colocarán una posible fecha de regreso a las canchas para Arda, para quien su evolución marcará su disponibilidad. De esta manera, el Real Madrid le quitará toda la presión de los hombros del jugador otomano, y así evitar otra recaída en el futuro del joven turco.

"Calma y tranquilidad. Para el jugador lesionado siempre es difícil aguantar al momento. Es comprensible su tristeza y su enfado. Le damos todo el cariño del mundo... y nosotros no tenemos prisa. Su futuro está aquí y tiene un talento extraordinario", finalizó el italiano.

Güler lleva sin jugar un partido desde el 11 de junio, en la que fue la final de Copa turca. Dio una asistencia para el triunfo del Fernerbahce. La pasada temporada el futbolista del Real Madrid disputó 35 partidos oficiales con su equipo y la selección.