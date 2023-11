El peculiar 'culpable' del actual rendimiento del Barcelona, según Xavi Hernández

El FC Barcelona no se ha visto lúcido en sus últimas presentaciones tanto en la liga española como en la Liga de Campeones de la UEFA, al punto de perder El Clásico en casa ante el Real Madrid y la cuarta jornada de Champions ante Shakhtar Donetsk.

De igual manera, los azulgranas sufrieron este domingo para vencer al Alavés por la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports y se encuentran en la tercera posición de la tabla por detrás del Real Madrid y el Girona de Yangel Herrera.

Ante el mal rendimiento del equipo, Xavi Hernández, estratega del combinado catalán, manifestó que la culpa de esta situación es de la prensa, a la que calificó de "exagerada" y un factor que ha afectado a los jugadores culés.

"Lo del entorno no lo digo por la afición, lo digo por la prensa", declaró el exfutbolista y ahora entrenador del Barça: "Son más las críticas de la prensa las que afectan a los futbolistas y por eso no jugamos tan bien".

Esto es solo una de las muchas justificaciones que han dado tanto Hernández como el presidente Joan Laporta al mal momento que vive el elenco de la ciudad condal.

En anteriores ocasiones, se ha señalado el mal estado del gramado de los estadios donde juega el equipo azulgrana e, incluso, se ha calificado a rivales como el Real Madrid como 'el equipo del régimen'.

Aun así, Xavi se ha mostrado "satisfecho" por sacar loz tres puntos en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Montjuic y manifiesta que el club no atraviesa un momento negro: "Yo nunca lo veo negro. No sé si es un defecto o una virtud. No me gusta ver cómo mis jugadores no disfrutan en el campo. El año pasado estábamos muchísimo peor que este. Da la sensación que vamos con el gancho y no es así. Intento transmitir calma y tranquilidad".