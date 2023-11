¡Otra recaída! Esto dijo Carlo Ancelotti sobre las molestias físicas de Arda Güler

El Real Madrid y Arda Güler no han tenido suerte. El turco no ha podido tener su debut con el conjunto merengue y volvió a presentar molestias musculares que le impidieron disputar minutos en el encuentro de la cuarta jornada en Champions League frente al Sporting Club de Braga.

Güler sufre una rotura en el cuádriceps derecho y que lo mantendrá alejado por, al menos, un mes. Este nuevo contratiempo físico del joven de 18 años se da, muchas veces, por forzar la recuperación y querer recortar los tiempos para volver a las canchas.

El técnico madridista destacó que esto no es grave y que el jugador podría volver luego del parón de selecciones. "No parecía nada, pero le sigue molestando estos días. No es una cosa seria. El jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar y aportar. Es un paso atrás, pero tenemos todo el parón para recuperarlo mejor", dijo el italiano.

Asimismo, agregó que es solo un pequeño contratiempo en la carrera del turco que, para él, tendrá éxito y solo debe esperar pacientemente por su recuperación. "Su futuro es lindo, bonito. Es un jugador de gran talento. Puedo entender que el jugador esté decepcionado, pero es sólo un problema muscular. Tengo la experiencia personal de que paré dos años cuando tenía 21 y luego he vuelto. El futuro de Güler no está en duda. Es solo un momento y espero que pueda recuperar después del parón", expresó.

"Calma y tranquilidad. Para el jugador lesionado siempre es difícil aguantar al momento. Es comprensible su tristeza y su enfado. Le damos todo el cariño del mundo... y nosotros no tenemos prisa. Su futuro está aquí y tiene un talento extraordinario", finalizó el italiano.