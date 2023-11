¡Escándalo en España! Javier Tebas respondió a las acusaciones de Florentino Pérez de ataques al Real Madrid

La polémica en el fútbol español aumenta. Javier Tebas, presidente de LaLiga, respondió a las acusaciones de Florentino Pérez dónde lo señaló por atentar contra la estructura del club merengue con las últimas acciones que han tomado desde la organización del balompié español.

Pérez aseguró que, desde LaLiga, han intentado diversas actuaciones para afectar a la Casa Blanca y que los gastos dentro del organismo han aumentado por lo que han buscado diversas opciones para obtener más ingresos, incluyendo lo que han intentado hacer al Real Madrid.

Rápida respuesta de Tebas

Frente a lo dicho por el presidente del conjunto madridista, Tebas no tardó mucho en defenderse y desacreditar las acusaciones de Pérez, que tachó de repetitivo por decir lo mismo años tras año. "Escucho el discurso de Florentino Pérez, a parte de repetir año tras año lo mismo sobre los jóvenes, abonados tv... que demuestra que ni el ni su equipo gestor se entera de lo que está ocurriendo de verdad, añade mentiras gravisimas sobre Laliga, miente sobre la subida del sueldo del presidente, ninguna subida, miente sobre la transparencia de Laliga, miente sobre la expropiación de los derechos de tv... lo único que refleja su “mesianismo” cada vez más desenfrenado, donde quiere que todo gire alrededor de lo el EL “piensa” ,@LaLigaes un organización democrática donde el voto es secreto , y si el @RealMadrid no lo eligen a la comisión delegada será porque no tiene el apoyo necesario y mira que es fácil . (continuará)", escribió el presidente de LaLiga en su cuenta de X, anteriormente Twitter.