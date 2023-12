¿Otro portugués en Barcelona? Este sería el sustituto de Gavi en la mitad de la cancha

El Barcelona no está pasando por su mejor estado de forma y gran parte de ese mal momento viene por culpa de las lesiones, sus jugadores no están en el mejor ritmo de competición y las lesiones han dañado lo bueno que han podido lograr. En esa línea, el equipo dirigido por Xavi Hernández estaría pensando en un jugador portugués para reemplazar la baja de Gavi.

Pablo Gavi se ha convertido pese a su juventud en uno de los jugadores más queridos por la afición del Barcelona, un jugador que pelea todos los balones y no se cansa de correr. De hecho, es invaluable en la filosofía de Xavi y en ese contexto estarían buscando un reemplazante de garantías. El cuerpo técnico blaugrana está pensando en contratar a Renato Sanches, actual jugador de la Roma de José Mourinho para suplir al lesionado Gavi.

Renato Sanches es un todo campista que puede atacar y defender al más alto nivel, es un jugador que puede fácilmente reemplazar a Gavi en la mitad de la cancha del Barcelona. Sin embargo, es un jugador que ha tenido muchos problemas de lesiones en su trayectoria, motivo por el cual el Bayern Múnich lo dejó libre luego de pagar 30 millones de Euros.

En la Roma no vive su mejor momento, solo ha jugado 9 partidos entre Serie A y UEFA Europa League donde ha marcado 1 gol. Las lesiones no lo han respetado y no ha tenido la continuidad que necesita para explotar su potencial. Tomando en cuenta eso y el mal momento del Barcelona sería una apuesta arriesgada del club.

El Barcelona es 3° en LaLiga con 35 puntos, pero solo ha ganado 2 de sus últimos 5 partidos con 1 derrota dolorosa contra el Girona y dos empates contra Valencia y Rayo Vallecano. El equipo alcanzó la clasificación en UEFA Champions League y se enfrentará en 8vos de Final al Napoli de Italia.