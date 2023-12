Xavi calienta el duelo ante Almería y envía este mensaje a sus jugadores

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, compareció este martes en rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el Almería. El técnico egarense analizó la actualidad del equipo y se mostró tranquilo sobre su futuro en el banquillo blaugrana.

"Es un partido muy importante, más aún, después de tres partidos sin ganar. Necesitamos la victoria para continuar creyendo en la Liga. Todavía tenemos posibilidades. Tenemos buen fútbol, pero necesitamos resultados. Lo veo remontable. Hemos fallado, pero vamos a competir y luchar por todo. Aún nos podemos enchufar, pero si fallamos más, se nos puede complicar muchísimo", comentó Xavi.

El diagnóstico del entrenador es claro: el equipo tiene que ser más contundente en las dos áreas. De hecho, los culés suman nueve puntos menos que la temporada pasada a estar alturas. Precisamente, los mismos que le separan del Girona, el líder en solitario de la clasificación. En cuanto a la efectividad, Xavi no se centra únicamente en el delantero polaco. "No es excepción. Le pasa a Robert, Joao, Ferran, Raphinha... Tenemos que minimizar estos errores. Es un fallo de todos, también del entrenador. Hemos mejorado en el juego, pero no en las áreas", comentó.

En cuanto a la contundencia defensiva, Xavi exponía que "hay que saber defender bien cuando sufrimos; el año pasado dejamos la portería a cero en muchos partidos. La contundencia en las dos áreas está marcando la temporada. Situaciones que teníamos controladas el año pasado, se nos han escapado en este".

Tranquilo sobre su futuro

Se está convirtiendo en habitual que en cada rueda de prensa, Xavi responda a preguntas sobre su futuro en el banquillo blaugrana. Cuando los resultados no acompañan, todo se tambalea. Pero reiteró la confianza que le transmite la cúpula directiva.

"Si me preguntáis si sufro por mi cargo, debo responder. Igual que el presidente. Estoy tranquilo. Tengo la confianza del presidente, de Deco y de los jugadores. Al final de la temporada, veremos dónde estamos", afirmó.

Preguntado sobre de qué manera trabaja para lidiar con la enorme presión de ser el entrenador del Barça, Xavi negó acudir a ayuda terapéutica y/o psicológica. "Estoy conmigo mismo, creo mucho en lo que hago. Soy muy cabezón y positivo. Lo paso mal cuando perdemos o las cosas no salen. A veces, es desagradable ser entrenador del Barça, pero ya lo viví como jugador. Toca aguantar las críticas, las relativizo, pero lo importante es el trabajo y trabajar", respondió.

Refuerzos en enero

La lesión de Gavi fue un golpe duro para los planes del equipo culé, ya que era una pieza clave en la plantilla. Desde que se lesionó, el rendimiento del equipo ha disminuido en los partidos ganados. "Después de la lesión de Gavi, necesitamos encontrar a alguien con un perfil similar, pero es complicado encontrar a alguien como él. Estamos evaluando nuestra situación de fair-play y trabajando con Deco y el presidente para solucionarlo", admitió Xavi. "Siempre estamos buscando reforzar el equipo, ya sea en invierno o verano".

También se ha mencionado la llegada de Vitor Roque después de las fiestas para unirse al equipo, pero se ha enfatizado en la importancia de no poner demasiada presión en el joven brasileño: "Estoy emocionado por la llegada de Vitor Roque, pero es importante no sobrecargar al chico. Es joven y debe ir paso a paso". Finalizó el de Tarrasa.