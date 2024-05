LaLiga: La noble petición del Real Madrid a la Federación Española de Fútbol

Real Madrid es campeón de liga en su temporada 2023-24, es un hecho y no hay forma de quitarle eso. Sin embargo, aún no le han entregado el trofeo para la posterior celebración; en esa línea el equipo blanco le pidió una noble petición a la Real Federación Española de Fútbol.

Los Merengues le pidieron a la Federación que no le entregaran el título de campeón frente al Granada; esto motivado a que jugarán de visitante en el Estadio Nuevo Los Cármenes y no quieren faltar el respeto a la afición nazarí. Un gesto que sin duda alguna habla muy bien de la institución y los valores del Real Madrid.

Por el contrario, el equipo espera recibir el trofeo el próximo martes 14 de mayo frente al Deportivo Alavés; al ser el juego en el Santiago Bernabéu frente a su afición y poder celebrar por todo lo alto.

Real Madrid centrado en la Champions League

Con el título de liga en el bolsillo, el Real Madrid ahora está totalmente centrado en la UEFA Champions League; el próximo miércoles 8 de mayo enfrentarán al Bayern Múnich en una autentica lucha para alcanzar la Final. En esa línea, es bastante claro porque el equipo no acudió a la Plaza Cibeles para celebrar con su afición.

En rueda de prensa post-partido frente al Cádiz, Carlo Ancelotti recordó que aún no habían ganado nada y no podían celebrar: "Todavía no hemos ganado, no nos lo podemos plantear". En relación a celebrar en Cibeles; ya que el juego entre Girona vs Barcelona fue dos horas y medias después; por lo que serían campeones luego del desenlace de ese encuentro.

Sin embargo, Carlo fue claro en algo, que indica el enfoque del equipo: "Vamos a casa tranquilos a pensar en el Bayern".

El Real Madrid podría lograr su segunda Final de Champions en los últimos 4 años si vence al Bayern Múnich.