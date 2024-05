UCL: ¿Ya piensan en la Final? Thomas Müller calienta la previa del duelo ante Real Madrid

Thomas Müller no es ajeno a la grandeza del Santiago Bernabéu. El delantero alemán se ha enfrentado al Real Madrid en nueve ocasiones a lo largo de su carrera, con un balance de dos victorias, dos empates y cinco derrotas. Sin embargo, eso no impide que Müller tenga un gran respeto por el estadio y su atmósfera.

"Estoy impaciente por volver a verlo", dijo Müller en una entrevista con los medios del club. "El estadio ha sido remodelado recientemente y lo que me fascina del Bernabéu es que está en el centro de la ciudad. Estás en un barrio cualquiera, doblas la esquina y de repente te encuentras con un estadio con 80.000 localidades. El fútbol es muy importante en Madrid y eso se nota en partidos como este. Personalmente, me ayuda a rendir a un nivel más alto".

Más allá de la majestuosidad del estadio, Müller sabe que el Bayern Munich se enfrenta a un rival de gran calidad. "El Real Madrid tiene muchas caras", dijo. "Pueden replegarse y no tienen problemas para defender, pero también saben que tienen jugadores excelentes para el contragolpe. Ese concepto les ha funcionado muchas veces. No es casualidad que hayan estado constantemente en semifinales en los últimos años. El Madrid es muy peligroso, pero hay maneras de plantarles cara. Si podemos ganarles o no dependerá de si somos capaces de sacar el balón jugado o no".

La clave para la final

Para Müller, la clave para alcanzar la final radica en la eficacia. "Será un partido nivelado, al filo de la navaja", dijo. "El fútbol es cuestión de efectividad. Contra el Stuttgart tuvimos dos oportunidades enormes en la segunda parte cuando el marcador era de 1-1. Si marcas, ganas, si no lo haces, pierdes. Todo se reduce a eso. Se trata de milímetros, de ser eficaces en aquellos momentos en los que tenemos ocasiones para marcar. De eso se trata".

Müller ha vivido casi todo con el Bayern Munich. El jugador de 34 años ya ha alcanzado cuatro veces la final de la Champions League con el club bávaro. Su experiencia será crucial para que el equipo alemán pueda superar al Real Madrid en el partido de vuelta de las semifinales.

Müller también destacó la importancia del apoyo de la afición del Bayern Munich. "Precisamente cuando se tiene en mente que el estadio pertenece al Real Madrid, es especialmente importante que los indomables bávaros acudan y añadan una mancha roja al fondo blanco", dijo. "Ya lo hemos vivido allí antes, sobre todo cuando avanzamos en los penaltis en 2012, cuando toda la afición estaba allí. Será sin duda un factor importante".

El partido de vuelta entre el Bayern Munich y el Real Madrid promete ser un encuentro apasionante. Ambos equipos son de los mejores de Europa y se encuentran en un gran momento de forma. La experiencia de Müller y el apoyo de la afición bávara podrían ser la clave para que el Bayern Munich se clasifique para la final de la Champions League.