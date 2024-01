LaLiga: ¡Enfadado! esto dice el capitán del U.D Las Palmas sobre los árbitros tras la polémica derrota ante el Barcelona (+video)

Este jueves el conjunto del FC Barcelona sumó una nueva victoria en LaLiga, tras vencer agónicamente a la U.D. Las Palmas 2-1, luego de recibir un penalti, no obstante, esta fue una jugada que estuvo envuelta en la polémica y el capitán de los locales se expresó al respecto de forma airada.

Todo parecía indicar que el partido finalizaría con empate 1-1, pero al minuto 91 un aparente empujón en el área sobre Gundogan fue sancionado como penal y a su vez género la expulsión de Sinkgraven, lo que sin duda dio un giro drástico al choque.

Ante esa polémica jugada, el capitán de esta oncena, Kirian Rodríguez se expresó al finalizar el encuentro. "Me voy a callar, no voy a decir lo que pienso y tampoco lo que nos responde. Esperemos que salgan a partir de ahora todos los audios y todos los tratos porque no es normal", manifestó el mediocampista respecto a sus reclamos sobre el juez y como este actuó.

Posteriormente, habló sobre varias situaciones puntuales dobde considera que el principal tomó la decisión errada y añadió que no les explicaba nada sobre sus decisiones. "No estoy de acuerdo que la explicación sea de esa manera, que no sea con reglamento, el cual nosotros sabemos también porque lo estudiamos", enfatizó.

"Es cuestión de que ellos aparezcan lo menos posible, no de que sean más protagonistas que los futbolistas", concluyó Rodríguez, refiriéndose a los jueves, principal al árbitro del encuentro de hoy, Pablo González Fuentes.