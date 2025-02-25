¿Cuál es el único canal en Venezuela que transmitirá la Copa del Rey? (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey ha llegado a su instancia semifinal. Solo cuatro equipos se mantienen en carrera para pelear por el anhelado trofeo: Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad. Este martes, 25 de febrero, arrancan las emociones de los partidos da ida y vuelta en la justa española, los cuales podrás disfrutar ahora por señal abierta en Venezuela.

Meridiano Televisión será el canal que les lleve todas las incidencias de la Copa del Rey en exclusiva para Venezuela, con una hora de antesala para cada compromiso. A partir de estas semifinales usted podrá gozar de estos encuentros vibrantes que se acostumbra a ver en el certamen de la realeza por las pantallas del canal deportivo número uno en el país.

FC Barcelona y Atlético de Madrid abren el telón de las semis en el Estadio Olímpico de Montjuic, recinto que se ha convertido en el hogar temporal de los blaugranas hasta que finalicen las obras en el legendario Camp Nou. Sin duda alguna, este duelo atraerá las miradas de todo el mundo del balompié internacional por la paridad que se refleja desde los papeles. El pitazo inicial está pautado a las 4:30 p.m. hora venezolana, por supuesto, luego de un fructífero recibimiento que le tiene preparado nuestro staff durante 60 minutos.

En LaLiga, competición local española, los dirigidos por Hansi Flick se encuentran en lo más alto de la clasificación con 54 unidades acumuladas, hombro con hombro junto al Real Madrid, con tan solo un punto de diferencia respecto a los segundos en la tabla, Atlético de Madrid, quienes suman 53.

Catalanes y atléticos se han visto las caras 47 veces en la Copa del Rey. En el historial mandan los barcelonistas con 22 victorias sobre 16 de los comandados por Diego "Cholo" Simeone, además de 9 empates.

¿Quién se llevará el triunfo en la tarde de hoy? Esa pregunta tendrá respuesta a través de las pantallas de Meridiano Televisión. Recuerda, desde las 3:30 p.m. estaremos compartiendo con usted una antesala repleta de datos y conocimientos para dar paso al inicio del cotejo a las 4:30 p.m.