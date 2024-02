¿Fichado para La Liga? Javier Tebas reveló qué tan cerca está Kylian Mbappé del Real Madrid

El presidente de La Liga, Javier Tebas, fiel a su estilo de no rehuir a ningún tema que se le plantea, volvió a comparecer ante la prensa y dejar frases interesantes para el debate por muchos días. Esta vez, el mandatario soltó sus opiniones sobre Kylian Mbapé y la posibilidad de que pueda aterrizar pronto en el Real Madrid.

El directivo, durante una conversación con el periodista Fabrizio Romano, acercó más la brecha de probabilidades de ver al francés corriendo por los campos españoles, algo que él mismo fijó en 50% en días anteriores y ahora piensa que ese porcentaje ha subido conforme el tiempo que avanza.

"Cada día que pasa le doy un 2% más, sobre todo porque no firma un nuevo contrato con el PSG y el porcentaje sube", dijo el presidente, al tiempo en que el comunicador le planteó un escenario con el 55-60 %, al que Tebas sin despeinarse asumió con un claro: "sí, eso creo".

Sus consejos a Mbappé

Como si se tratase de un padre a un hijo, Javier Tebas también tuvo tiempo para dedicar algunos consejos al joven delantero del club parisino, a quien le dejó sobre el tintero un escenario, por lo menos, lógico de analizar.

"Creo que con 26 años debe buscar un club con mucha marca internacional, que te dé años de contrato y que tú puedas construir un nombre internacional en el fútbol como Cristiano, Messi o como ocurre en otros deportes, que el día que dejas el fútbol, tienes muchos recursos", expresó de inicio el directivo.

"El Madrid es una marca muy importante en todo el mundo y el PSG todavía no tiene esa marca. Si yo fuera asesor de Mbappé no discutiría 20 millones arriba o abajo, buscaría ser una figura de élite durante muchos años", agregó Tebas, en clara recomendación al francés sobre que priorice su legado deportivo y no los millones que pueden depositar en sus arcas.

Estas declaraciones se dan después de todo el revuelo que sigue generando Mbappé en torno al Real Madrid, club con el que se la ha relacionado, al menos, por 7 años sin el desenlace favorable para los merengues. Lo más reciente vino desde el medio Le Parisien, que aseguró que el francés había decidido desde ya fichar con la 'Casa Blanca' para la siguiente temporada, eso sí, noticia que el delantero no ha negado ni afirmado.