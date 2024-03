¿Se va? Estrella del Barcelona se sincera sobre su futuro

El Fútbol Club Barcelona se encuentra en una posición delicada financieramente hablando. El combinado blaugrana tiene como objetivo salir de varios jugadores al final de la temporada, para así generar “caja” y poder saldar las diferentes deudas que vienen acarreando desde la antigua presidencia de Josep Maria Bartomeu.

Asimismo, uno de esos jugadores que ha estado en la órbita del club azulgrana es Andreas Christensen. El zaguero central danés llegó como “agente libre” al comienzo de la actual temporada 2023/24 de La Liga EA Sports proveniente del Chelsea, por lo que su venta solo generaría plusvalías al haber llegado libre a la entidad catalana.

No obstante, el internacional con la selección danesa de fútbol tiene otros planes en mente, ya que Christensen emitió unas declaraciones al respecto al medio de su país natal “TV 2 Sport”. "No voy a ninguna parte, para nada. Sabía dónde venía cuando fiché por el Barça, estoy increíblemente feliz y no puedo pensar en otra cosa que no sea seguir aquí después del verano", indicó el danés.

Se queda en el Barcelona

Preguntado por los rumores de su salida dijo también que "cuando alguien como yo sabe lo que va a pasar, la calma es total. Lo demás es sólo ruido. Sí, ha sido una mala temporada. Pero personalmente no quiero rendirme", aseguró Andreas Christensen sobre su posible salida del Barcelona.

De igual manera, el central habló sobre su nueva responsabilidad dentro de la cancha, luego de que Xavi Hernández lo adelantara hasta la posición de pivote en el centro del campo. "Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que jugué en esa posición, así que, por supuesto, tengo que acostumbrarme a muchas cosas. Pero en realidad lo disfruto", sentenció el jugador.

Christensen matizó que "no ha habido indicios de que seré centrocampista a partir de ahora. Sigo siendo defensor, pero hemos atravesado un período difícil y mi trabajo es hacer lo que pueda para ayudar al equipo".