El mexicano Andrés Guardado reveló que tuvo una “fuerte discusión” con su técnico Manuel Pellegrini (+Declaraciones)

Este miércoles 10 de enero el futbolista mexicano del Real Betis Balompié, Andrés Guardado, concedió una entrevista con la web “muchodeporte.com” en la que reveló que mantuvo una fuerte discusión con su director técnico Mauricio Pellegrini el pasado jueves 21 de diciembre, fecha en la que el conjunto sevillano enfrentó al Girona por la décimo octava (18°) jornada de La Liga EA Sports.

El capitán del Betis fue sustituido al entretiempo en el encuentro ante el combinado de la ciudad de Barcelona, situación que lo enfureció y entró en una “fuerte discusión” con su entrenador en el banquillo de combinado local.

No obstante, Guardado explicó a la mencionada página web que no es la primera vez que entra en una discusión con Pellegrini, puesto que su relación con el entrenador chileno es como un “matrimonio”. Asimismo, explica que ya tuvo su reconciliación con el entrenador, aunque no descarta que por lo mismo haya consecuencias a nivel técnico.

Tras esta bronca, con fuertes acusaciones por parte del futbolista, Pellegrini decidió no darle ni un solo minuto a Guardado ni en la visita a Balaídos en LaLiga de la semana pasada, ni en el partido de Copa del Rey frente al Alavés en Mendizorroza.

¿Qué pasó entre Guardado y Pellegrini?

“El míster y yo somos como un matrimonio, tal cual. Un matrimonio en el que nos queremos mucho y en el que discutimos también y eso no tiene que asustar a nadie, ni mucho menos. No veo, tampoco mucho, el escándalo que sea por una discusión que, obviamente no gusta que se filtre ese tipo de cosas, porque al final son cosas muy internas, pero una vez que se filtra, a mí me gustaría decir que sí pasó, discutimos, tuvimos una discusión fuerte, pero no es la primera vez que pasa”, expresó el futbolista mexicano para el programa Libre y Directo de la Cadena SER.

“En tres años y medio ha dado para mucho, ha habido momento de todo tipo y por eso digo que somos como un matrimonio, que discutimos, nos enfrentamos, cada uno quiere ganar, al final nosotros somos ganadores, queremos lo mejor para cada equipo y nada más”, explicó el capitán mexicano.

“Sigue todo igual. Obviamente cuando hay una discusión de este tipo, que digo, sí fue fuerte, el entrenador tiene su derecho de tomar sus decisiones y yo creo que por eso también, ya le tocará a él explicar las decisiones técnicas, seguramente, habrá estado influido por la pelea que tuvimos, pero ya tuvimos nuestra reconciliación y todo igual”, mencionó Guardado de cara al encuentro ante el Granada del próximo sábado 13 de enero.