Defensa del Valencia lanzó dardo a Vinicius sobre los “gestos racistas” que sufrió en Mestalla (+Declaraciones)

A pesar de que los insultos racistas que sufrió Vinicius Jr. en Mestalla hayan sucedido en las últimas jornadas de la pasada temporada, siguen dando de que hablar en el comienzo del 2024. En esta ocasión el defensor del Valencia, Mouctar Diakhaby, rompió el silencio para reflexionar sobre las actitudes del artillero del Real Madrid, así como también explicar el por qué no posó con la pancarta en contra del racismo que organizó La Liga.

De esta manera, el defensor africano concedió una entrevista antes de marcharse con su selección para disputar la Copa Africana de Naciones, en la que comparó los actos racistas que recibió por parte de Juan Cala hace tres años con los insultos racistas que recibió el internacional con Brasil en el feudo del Valencia.

El pasado 25 de mayo, Diakhaby no quiso posar con una pancarta contra el racismo. El jugador explica sus motivos en la entrevista concedida a Be Football. “Son cosas que pasaron en mi propio estadio (Mestalla): gestos racistas. Es cierto que mi club reaccionó bien, expulsando de por vida a algunos aficionados. Son decisiones muy buenas, pero es cierto que, por mi parte, encuentro que La Liga no ha completado las investigaciones”, comentó el internacional con la selección de Guinea.

“Intentaron ‘marear la perdiz’, no dar mala imagen a La Liga. Por eso decidí no estar detrás de esta pancarta de La Liga. Cuando esto le pasaba a un jugador del Real Madrid, las cosas se hacían enseguida. No tengo nada contra La Liga, ni contra nadie. A veces el sistema es así. Pensé que era bueno hablar de ello, poner consignas, pero tenemos que actuar con fuerza, con sanciones fuertes. En ese momento estaba en desacuerdo con LaLiga en general”, finalizó el central.

¿Qué piensa Diakhaby sobre Vinicius?

El central también achaca a la liga falta de contundencia con el “Caso Vinicius”. “Claramente eso fue todo. Sobre todo, porque no fue el primer incidente, sino demasiados. Vinicius sufre muchos actos racistas. Es humano estar enojado con un jugador. ‘Vini’ es provocativo, pero tiene límites. No es porque nos comportamos así en el campo que voy a permitirme denigrar su raza. En ese momento descubrí que La Liga no reaccionaba con suficiente fuerza con las sanciones”, afirma,