Copa del Rey

Copa del Rey: Umar Sadiq pone el segundo del Valencia en transmisión de Meridiano

Por

Meridiano

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 05:45 pm

El duelo corresponde a los octavos de final del torneo y Valencia parte como el favorito para avanzar de ronda

El Estadio El Plantío, hogar del Burgos, es epicentro de un gran duelo en la Copa del Rey entre el mencionado equipo y el Valencia, con transmisión para Venezuela de los especialistas en deportes, Meridiano Televisión.

En este encuentro el cuadro valencianista sigue llevándose la mejor parte del juego, tras estar parcialmente arriba en el marcador 0-2, después del tanto Umar Sadiq al minuto 50'.

El delantero pudo ser protagonista en una jugada por la banda derecha, en la que ganó un mano a mano y corrida para llegar a definir cruzado ante la salida del guardameta Jesús Ruiz.

 

Jueves 15 de Enero de 2026
Fútbol