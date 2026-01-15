Copa del Rey: Valencia abre el marcador ante Burgos en señal de Meridiano

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey ha seguido su curso este jueves 15 de enero en un partido entre Burgos y Valencia, un duelo que usted disfruta a través de la multiplataforma de Meridiano.

Por lo pronto, el cotejo ya sonríe para la oncena valencianista, tras abrir el marcador muy temprano en el partido, después de la aparición goleadora de Rubén Iranzo al minuto 10' del compromiso.

El defensor pudo sumar el primer tanto en el encuentro con un cabezazo cruzado al arco del Burgos, que dejó sin opciones al guardameta Jesús Ruiz.

Este vino a ser el primer gol de Iranzo en lo que va de la temporada 2025-26 en esta competición, en la que solo tenía registros de haber participado en un compromiso.