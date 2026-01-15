Copa del Rey

Copa del Rey: Valencia abre el marcador ante Burgos en señal de Meridiano

Por

Meridiano

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 04:18 pm

El duelo corresponde a los octavos de final del torneo y Valencia parte como el favorito para avanzar de ronda

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey ha seguido su curso este jueves 15 de enero en un partido entre Burgos y Valencia, un duelo que usted disfruta a través de la multiplataforma de Meridiano. 

Por lo pronto, el cotejo ya sonríe para la oncena valencianista, tras abrir el marcador muy temprano en el partido, después de la aparición goleadora de Rubén Iranzo al minuto 10' del compromiso. 

El defensor pudo sumar el primer tanto en el encuentro con un cabezazo cruzado al arco del Burgos, que dejó sin opciones al guardameta Jesús Ruiz.

Este vino a ser el primer gol de Iranzo en lo que va de la temporada 2025-26 en esta competición, en la que solo tenía registros de haber participado en un compromiso.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras jockeys
Jueves 15 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Fútbol