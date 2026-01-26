Aprendiz de Luis Enrique acusado de usar ChatGPT para armar el once titular

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la inteligencia artificial cada vez tiene mayor influencia en el día a día de las personas. Sin embargo, habría llegado a tal punto de estar inmersa hasta en el fútbol, en un área inimaginable hace años.

Justamente, lo anterior viene a la mesa porque el exseleccionador nacional de España y quien su día acompañara como asistente a Luis Enrique, Robert Moreno, está siendo protagonista de una polémica, tras ser precisamente acusado de haber utilizado ChatGPT en su estadía como mandamás del banquillo del Sochi ruso.

Al estratega se le atribuye haber utilizado la IA tanto en los entrenamientos, preparación de partidos o en la propia elección de fichajes para reforzar la plantilla. El encargado de revelar presuntamente las conductas de Moreno fue Andrey Orlov, exdirector general del club, quien señaló en una entrevista que el técnico utilizaba activamente a la inteligencia artificial en el día a día.

Según Prlov, desde el inicio imaginaron que el técnico y su equipo de trabajo eran grandes profesionales, como se consideraron, pero luego comprobaron que su estrategia para dar por terminada la etapa mala del conjunto pasaba por el uso de la IA.

Moreno niega haber utilizado ChatGPT

Uno de los reportes en esta acusación tiene como lugar un encuentro de la Premier rusa ante el SKA Khabarovsk, en el que Moreno habría previsto junto a un chatbot el plan de preparación de los suyos.

De hecho, se menciona que apegado a las sugerencias de la herramienta, los futbolistas debían mantenerse despiertos por un margen de 28 horas seguidas.

"Le pregunté: 'Robert, todo bien, pero ¿cuándo van a dormir los jugadores?'", dijo Orlov. Posteriormente, el técnico habría corregido esa ruta y la propuesta cambió al instante. "Al final, terminamos aplicando el programa que generó ChatGPT", agregó.

Pese a lo anterior Robert Moreno negó categóricamente en 'La Razón' haberse valido de esas técnicas para poner en marcha al equipo: "Jamás he utilizado ChatGPT para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Como cualquier cuerpo técnico profesional, usamos herramientas de análisis para organizar información, pero las decisiones deportivas y humanas siempre dependen del entrenador y su staff".