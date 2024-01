Vitto dedica tema a las mujeres interesadas

Vitto sigue en ascenso. Tras debutar en 2023 con los temas En mi cama y Día y Noche, el joven artista venezolano inicia el 2024 con el lanzamiento de Plástica, tema que se suma a su propuesta musical.

Escrito por Vitto junto a José Miguel Velázquez, Fly, 48sound y Lili Estévez, bajo la producción de José Miguel Velázquez, Plástica destaca por su ritmo vibrante y una letra con la que cualquier persona se puede sentir identificado, aunque esté dedicado a una mujer materialista.

"Plástica surge un día que estaba con mi grupo de amigos y uno de ellos me contó sobre los problemas que tenía con una muchacha que le gustaba y él intentaba todo, pero ella no tenía interés en él. La canción va de una chica que te rompió el corazón, aunque le diste todo. Ella estaba ahí solo por puro interés, jugando con los sentimientos, como una muñeca que no siente nada”, comenta en torno al sencillo que se puede disfrutar en todas las plataformas digitales y en las emisoras de radio de Venezuela.

El lanzamiento de Plástica viene acompañado con el estreno de un video musical que complementa el mensaje que transmite el cantante. “Los sentimientos cuentan, la simplicidad mata la vanidad, esa es la gran lección de este tema. Quiero que quien lo escuche baile y sonría, incluso si está pasando por una mala racha, mostrando que tú eliges cómo lidiar con el dolor”, acota Vitto, quien sigue trabajando en su repertorio musical.

Con un sonido original y diferente, Vitto ha calado en el gusto del público y hace su camino dentro de la industria. En marzo visitará su tierra natal, para compartir en vivo sus canciones con el público y los medios de comunicación.

Disfruta del video de Plástica en su canal oficial de Youtube https://www.youtube.com/watch?v=bFI36TV__yg

Sigue a Vitto en sus redes sociales @oficialvitto