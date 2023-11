Más de dos décadas después: The Beatles lanza su nueva canción

La legendaria banda británica The Beatles, volvió a ser tendencia, luego de que este jueves saliera a la luz su nueva canción “Now and Then”, después de más de dos décadas en la oscuridad.

La pieza fue reconstruida a partir de un demo de la década del 70 grabado por Lennon en compañía de un piano y cuenta la historia de un amor perdido.

“Sé que es cierto, todo es por ti. / Y si lo logro, es gracias a ti. / Y de vez en cuando, si debemos volver a empezar, sabremos con certeza que te amo”.

El demo original circuló durante años en forma pirata y en varias ocasiones habían intentado reconstruir el tema. Pero no fue hasta el año pasado que Paul McCartney y Ringo Starr lograron terminarlo.

El cuarto miembro del grupo, George Harrison, también aparece pero en la melodía, a través de unas tonadas de guitarra que grabó en 1995.

Como una manera de cerrar el círculo de la mejor banda de rock de la historia, “Now and Then” se publicará como un sencillo doble cara con su canción debut Love Me Do de 1962. El nuevo tema ya está en los servicios de streaming y acumula miles de reproducciones.

De acuerdo con las declaraciones de Paul McCartney, la banda usó inteligencia artificial para separar la voz de Lennon del instrumento (piano).

Para Now And Then, el software pudo "levantar" la voz de Lennon de la grabación original en casete, eliminando el silbido de fondo que había obstaculizado los intentos anteriores de completar el tema.