¡Un perreo rebelde! Anahí afianza su admiración por Karol G y así le respondió la cantante

Así como la cantante colombiana Karol G ha dejado claro que por sus venas corre sangre Rebelde al declararse fanática de la agrupación mexicana, una de sus vocalistas Anahí no ha escondido la admiración que le tiene a la de Medellín, y este fin de semana lo ratificó al dedicarle un espacio en una de las presentaciones que ofreció la banda en el Atanasio Girardot de la capital antioqueña como parte de su gira ‘Soy Rebelde Tour’ que les permitió presentarse cuatro veces seguidas en el lugar.

Después de haber vivido un momento especial el año pasado en México, ambas cantantes forjaron una hermosa amistad que demostraron que ha perdurado en el tiempo. En uno de los conciertos de este fin de semana, la protagonista de la serie que encarnó a Mía Colucci, saltó al escenario con un vestido rosado, un sombrero mexicano, fucsia y unas botas del mismo color con brillantes. Asimismo, llevaba un chaleco rosa con el cual tapaba la sorpresa que tenía preparada en homenaje a la cantante de “Amargura”.

En medio de la algarabía del público por su presencia en la tarima, se quitó el chaleco y reveló el mensaje que decía: “Team Bichota”, lo que provocó que el estadio casi se viniera abajo con la euforia de los fanáticos. Ante esto, la cantante de ‘Solo quédate el silencio’ le envió un sentido mensaje a su colega: “Carolina, amor con amor se paga, mi reina. Te quiero. Tú y yo por siempre”, erizando la piel de más de uno.

Además de escribir en su publicación, 'La Bichota' decidió responderle a través de sus historias a la mexicana, ratificando que tienen una bonita relación de amistad. “Anahí, Mi Reina. Quiero compartirte lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida”, escribió la artista de 32 años.

“Saber que a pesar de que estás viviendo un momento sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente como me siento ahora… No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento (…) Espero que nuestra amistad y conexión sigan así de especiales con el pasar del tiempo. Tú y yo por siempre”, añadió.

Karol G y Anahí lloraron juntas

En junio del año pasado, la reggaetonera se encontraba realizando el ‘Bichota Tour Realoaded 2022’, en el que se presentó por varios países entre ellos México y tuvo una imponente presentación en el Arena CDMX. Como parte de su admiración por la protagonista de la icónica serie de Televisa, Karol G invitó al escenario a Anahí, quien llevaba muchos años retirada de la música por lo que sería un momento muy especial para ella.

Frente a la efusividad de los asistentes, ambas cantaron ‘Sálvame’, un momento que provocó las lágrimas de ambas. “Es un momento muy emotivo porque yo soy superfan y ella estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir”, dijo la antioqueña.

“Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes, pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca, ¡son una generación increíble!”, indicó entre lágrimas de emoción la mexicana.