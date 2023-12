¡Terror en Brasil! Novia de Luisito Comunica casi se prende en llamas junto a su familia (+Video)

A pocos días de finalizar el año nuevo, la venezolana Arianny Tenorio, pareja del creador de contenido, Luisito Comunica, decidió llevarse a toda su familia a unas vacaciones que para ella serían de ensueño en el clima tropical de Brasil y así finalizar este 2023 de la mejor manera. Sin embargo, nada salió como esperaba y estuvo a punto de sufrir un grave accidente.

“Me siento muy mal porque estas vacaciones fueron mi idea y siento que traje a mi familia a un lugar que no es seguro para que se quemaran”, comentó muy nerviosa mientras estaba fuera de la residencia en la que alquiló para celebrar junto a sus seres queridos.

De acuerdo a lo explicado por la modelo, estaban durmiendo cuando inició el incendio debido a dos corto circuitos, y se percataron de ello después de ver una densa capa de humo. “El apartamento que alquilamos por Airbnb se estaba incendiando y llegaron los bomberos. No sé cómo bajamos todos corriendo por las escaleras con todo y los niños”, dijo.

“Se quemaron parte de las cosas de mi hermana, no tengo idea de qué fue lo que se quemó. No tengo cabeza ahorita”, explicó a través de sus historias en Instagram. Al ingresar nuevamente al departamento, aún había mucho humo y era casi imposible tener una óptima visualización, pero, el interés principal de la venezolana de volver al lugar fue de buscar sus pasaportes, un documento muy importante para poder salir del país.

En otro video, se ve realmente conmovida y entre lágrimas confesó que se sentía muy mal porque el plan fue su idea: “Siento que traje a mi familia a un lugar que no es seguro para que se quemara”. Por otra parte, aseguró que: “Fue muy feo la desesperación que sentí en ese momento. Yo estaba acostada con mi sobrinita y mi primita y de repente escucho a la gente gritando”.

La mañana de este viernes 29 de diciembre, ya más calmada, Tenorio informó que, se encontraban bien y en un hotel mientras consiguen un lugar seguro para alojarse y terminar sus vacaciones de la mejor manera. No obstante, manifestó su incomodidad porque la empresa que contrató para conseguir el departamento aún no le da solución y no los reubican.