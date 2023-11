Shakira se ve envuelta en otro pleito legal tras haberse salvado de la cárcel en España

Hace una semana, Shakira salió absuelta de la Corte de Barcelona al admitir que sí cometió un fraude fiscal a la Hacienda española, para salvarse de los tres años de cárcel que le correspondían, la cantante pagó una multa de más de 7 millones de euros. De esta manera, la cantante habría terminado con un problema legal que la acechaba desde hace varios años.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y en las últimas horas se conoció que la barranquillera estaría metida en otro lío que podría quitarle el sueño. Según el comunicado que emitió su agencia, Shakira tiene activada una causa administrativa contra la Agencia Tributaria por el ejercicio fiscal del año 2011, pues de acuerdo a lo acusado por el ente español, la artista debería haber tributado ese año en España, cuando apenas comenzaba su romance con Piqué.

“El caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron. Hasta el punto de que he tenido que pagar 60 millones”, puntualizó la del

Cabe destacar que, las leyes de España establecen que cualquier persona que permanezca en el país por más de 183 días deberá tributar, pues para ellos significa que podría convertirse en un residente habitual. No es para menos que, la situación no sea del agrado de la intérprete, pues para ese momento ella solo iba eventualmente al país ibérico a visitar a Gerard, justo cuando estaban empezando su relación.

“En 2011 hizo visitas a España para ver a la persona con la que iniciaba una relación, sumando en total 70 días entre todas las visitas. El 2011 fue un año en el que no tenía ningún vínculo con España”, reza en el comunicado. Asimismo, su equipo legal afirmó que: “Shakira continuará su lucha contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, una vía con menos desgaste y exposición que la penal”.