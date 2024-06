Servando Primera reaccionó a la venta de su bóxer usado ¿Qué dijo?

Hace unos días se hizo viral a través de X, la publicación de una mujer desconocida que asegura haber tenido un encuentro intimo con Servando Primera y del cual había extraído un bóxer usado del artista, esta noticia estuvo en bocas de todos y se convirtió en tendencia en las redes sociales.

De acuerdo a esta persona, quien su identidad se encuentra en el anonimato, sus amigas y ella eran muy fanáticas de Servando Primera, al punto de asistir a muchos de sus conciertos sin importar donde fuera, la mujer describió esta experiencia como: "Una emoción extraña e incontrolable". El deseo que despertó los hermanos en la desconocida superó las expectativas, "me hacían sentir cosas que hoy por hoy mi esposo no me ha logrado replicar", resaltó.

Bóxer usado por Servando Primera / Cortesía

La experiencia que uniría a Servando Primera y su fan, se dio en el Festival de la Orquídea en el año 2000 en Maracaibo, Venezuela. Según cuenta, una de sus amigas conocía al productor de dicho evento, y como si de un pase VIP se tratara, el hombre las hizo pasar al backstage donde se encontrarían con los intérpretes "De sol a sol", y para su sorpresa fueron bien recibidas por los cantantes.

Como buenas seguidoras no todo terminó allí, la mujer junto a sus allegadas se aproxima al famoso Hotel del Lago, donde los venezolanos estaban ofreciendo una fiesta privada para 20 personas.

Entre copa y copa, la desconocida no perdió el tiempo para pasar su noche soñada con Servando Primera, un momento que quedó grabado en su memoria y no desaprovechó la oportunidad para quedarse con un recuerdo de su apasionado encuentro, fue así como el bóxer de Servando llegó a sus manos. Dos décadas más tarde a través de la App Tiigre, lo puso en venta por problemas económicos.

La respuesta de Servando

El venezolano no dudó en responder acerca de las especulaciones sobre la venta del supuesto bóxer usado por él hace más de 20 años. Con mucho humor y sarcasmo se pronunció en su cuenta de Instagram con una fotografía de una ropa interior “¡Se vende! Interiores de Sevando (…) poco uso, se lo presté una vez a Florentino”, escribió el artista. No sin antes, promocionar su más reciente vídeo musical “Casualidad” junto a Miguelle y Tons.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron “¡Que barato!”, “Fan estafa”, “Casi pido el crédito al bando”, se repetían una y otra vez en la publicación.