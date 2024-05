Fan enamorada vende bóxer usado de Servando Primera

Servando y Florentino son los líderes indiscutibles de una generación que creció con sus canciones y presentaciones, el dúo conquistó los corazones de las adolescentes en su época de oro y continúo su camino abriéndose paso en la industria musical. El furor que se vivió durante los inicios de su carrera trascendió y las fanáticas no dudaban en hacer lo que fuera por ellos.

Hay fans que han llegado lejos para atraer la atención de su ídolo, pero no lo suficiente para obtener una prenda íntima de él, esto fue lo que pasó con el mayor de los hermanos Primera, Servando.

Se conoció a través de X un controversial post de una fan enamorada, donde cuenta con gran picor y jugosidad como consiguió un bóxer de Servando, el cual se encuentra a la venta en la aplicación Tiigre por 500 dólares.

De acuerdo a esta persona, quien su identidad se encuentra en el anonimato, sus amigas y ella eran muy fanáticas de Servando y Florentino, al punto de asistir a muchos de sus conciertos sin importar donde fuera, la mujer describió esta experiencia como: "Una emoción extraña e incontrolable". El deseo que despertó los hermanos en la desconocida superó las expectativas, "me hacían sentir cosas que hoy por hoy mi esposo no me ha logrado replicar", resaltó.

La experiencia que uniría a Servando Primera y su fan, se dio en el Festival de la Orquídea en el año 2000 en Maracaibo, Venezuela. Según cuenta, una de sus amigas conocía al productor de dicho evento, y como si de un pase VIP se tratara, el hombre las hizo pasar al backstage donde se encontrarían con los intérpretes "De sol a sol", y para su sorpresa fueron bien recibidas por los cantantes.

Como buenas seguidoras no todo terminó allí, la mujer junto a sus allegadas se aproxima al famoso Hotel del Lago, donde los venezolanos estaban ofreciendo una fiesta privada para 20 personas.

Entre copa y copa, la desconocida no perdió el tiempo para pasar su noche soñada con Servando Primera, un momento que quedó grabado en su memoria y no desaprovechó la oportunidad para quedarse con un recuerdo de su apasionado encuentro, fue así como el bóxer de Servando llegó a sus manos. Dos décadas más tarde a través de la App Tiigre, lo puso en venta por problemas económicos.