Se confirma la muerte de candidata del Miss Venezuela, seis años después

El missólogo venezolano Julio Rodríguez Matute notificó en su perfil de Instagram, la muerte de Marietta Limia, Miss Anzoátegui en el Miss Venezuela 1988.

El experto en reinas informó que la modelo falleció en el año 2019 y es hasta este 2025 fue que se enteró del deceso de la belleza, que brilló en el certamen más importante del país con su estampa y actitud.

Detalles

Rodríguez denominó el post como "Otro Ángel en el cielo", compartido junto a una hermosa foto de Marietta en traje de baño.

"Limia murió el 20 de noviembre de 2019, pero apenas supimos del deceso hasta hace pocos días gracias a un familiar de ella. Contaba con 53 años en ese momento", escribió sin revelar la causa de la muerte.

Reacciones

Mariela Centeno y Lucho Ortega, conocedores de reinas y moda, lamentaron la muerte de la belleza.

“Wow yo tengo mi última conversación con ella, estaba en España, pero en estos últimos años no supe más. Paz a su alma, trabajó muchísimo con la agencia, una niña con un glamour, con una belleza increíble, Dios la tenga en su santa Gloria Amén”, escribió Centeno.

Mientras que Luchó comentó: “Que triste noticia. Ella me encantaba en su Miss Venezuela. Que Descanse en Paz”.