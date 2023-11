Revelan la posible razón por la que aún no anuncian el resultado del examen toxicológico al cuerpo de Matthew Perry

Han pasado tres semanas desde que lamentablemente el actor estadounidense, Matthew Perry, fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa ubicada en la exclusiva residencia Pacific Palisades, a las afuera de Los Ángeles, por razones aún desconocidas. Y es que, la causa de la muerte sigue siendo un misterio, luego que se anunciara que le habían practicado un examen toxicológico a su cuerpo para determinar si hay presencia de sustancias químicas no legales, partiendo de la adicción que tenía el artista por los fármacos.

Las autoridades informaron que esta evaluación podría tardar meses en dar un resultado oficial, pero, la versión del exmédico forense de Nueva York, Michael Baden, estaría aclarando el panorama sobre lo que estaría sucediendo. Tras considerar que el examen ya debería estar terminado, el profesional acotó que, los especialistas estarían esperando encontrar “alguna droga desconocida”, para descartar que el actor de 54 años haya tenido una recaída.

“Tienen más o menos el 99% de lo que van a obtener en este momento en cuanto a información, y pueden darla a conocer ahora o pueden esperar un par de semanas más porque están buscando alguna droga desconocida”, dijo Baden.

Hay que recordar que, cuando fue registrada su casa, hallaron varios medicamentos prescritos, entre ellos pastillas para la ansiedad y la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Sin embargo, no encontraron rastros de alguna droga que pudo haber ingerido el recordado Chandler de ‘Friends’. Asimismo, los primeros resultados negaron la presencia de cocaína en su organismo.

Aunque muchos defendieron a Perry alegando que él ya había dejado atrás los estupefacientes, su exnovia Kayti Edwards, dio el beneficio de la duda. “No creo que se haya ahogado en su jacuzzi, eso no suena bien. Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana anterior a esto”, recalcó. Asimismo, aseguró que, él no dejaba drogas a la vista, por lo que no le sorprende que no hayan conseguido químicos en la escena. Además, aseveró que, una prueba de que el estadounidense “había vuelto a consumir pastillas”, eran sus últimas publicaciones en Instagram, en las que se hacía llamar “Mattman”.

Los detalles del certificado de defunción también revelan que Perry murió el 28 de octubre a las 4:17 pm y que su fallecimiento no fue resultado de “otras condiciones significativas”. El documento confirma que Perry nunca estuvo casado, aunque estuvo comprometido con la manager y productora Molly Hurwitz entre 2020 y 2021.