Finalizan la autopsia inicial de Matthew Perry: Este sería el resultado que arrojó

El pasado sábado 28 de octubre, de manera sorpresiva se informó sobre el fallecimiento del actor estadounidense, Matthew Perry, quien fue encontrado en el jacuzzi de su mansión en Los Ángeles por su asistente, el cual de inmediato pidió ayuda al 911. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y lamentablemente ya no tenía signos vitales, dejando un importante legado y el corazón roto de sus fanáticos.

Al momento de su muerte, era un misterio lo que pudo haber sucedido con el actor, y muchos especularon que había sido a raíz de su adicción a los fármacos, pero, un reciente reporte de TMZ y People, informa que este domingo 29 de octubre ya se completó la autopsia inicial y que tuvo algunas revelaciones. Aunque se esperaba un parte oficial, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles mantuvo la intriga, pues solo dijeron que “los resultados están pendientes de un informe toxicológico, que puede tardar semanas en llegar”.

Asimismo, People explicó que hay un registro en línea sobre el estado de la causa de la muerte de Matthew de 54 años, y mantiene la etiqueta “diferido”, pues aún le falta como quien dice, “una página a ese cuento”. De igual forma, hay que resaltar que, un informe toxicológico es realizado para determinar posibles sobredosis o intoxicaciones accidentales o intencionales, por lo que la versión de los internautas podría estar en lo cierto.

Por otro lado, la policía de Los Ángeles ha preferido mantener el silencio sobre lo que ha sucedido y sobre lo que consiguieron en el domicilio del protagonista de la serie ‘Friends’, pues la investigación está en curso y no es permitido ofrecer más detalles. No obstante, para “tranquilidad” de muchos, revelaron que no fueron encontrados narcóticos ilícitos.

“El único otro detalle notable de su informe de autopsia es que señalan que murió en su residencia y que su cuerpo ahora está listo para ser entregado a su familia para su entierro o cremación”, se lee en TMZ, quienes también reportaron que el actor podría haber muerto por ahogamiento en el jacuzzi de su casa, mismo en el que se fotografió el pasado 23 de octubre.