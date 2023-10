Las adicciones de Matthew Perry y el legado que dejó para ayudar a las personas con el mismo problema

Reconocido por su papel en 'Friends' dándole vida al popular Chandler Bing, el estadounidense Matthew Perry forjó una carrera por más de veinte años que lamentablemente terminó de manera sorpresiva este 28 de octubre cuando fue reportado muerto al encontrarlo en el jacuzzi de su casa por razones aún desconocidas.

El artista se hizo un puesto en el mundo del espectáculo nacional e internacional gracias a la mítica serie que se estrenó en el año 1994 y fue transmitida por NBC. Durante 10 temporadas y junto a estrellas de la talla de Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow, cosechó una intachable carrera que lo posicionó como uno de los actores más importantes de Hollywood.

Aunque su vida frente a las cámaras se veía de maravilla, pues era un hombre exitoso, lleno de mucho amor por parte del público, millonario y con mucho talento, lo personal era un caos para él a raíz de sus adicciones al alcohol, drogas y analgésicos.

En su autobiografía que en español se llama 'Amigos, amantes y aquello tan terrible', Perry cuenta cómo se volvió adicto al licor cuando tomó su primera copa a los 14 años, situación que aumentó cuando le tocó enfrentarse a la fama y la presión de ser una figura pública, consiguiendo en las bebidas alcohólicas una especie de refugio.

En sus confesiones admitió que se volvió adicto a la vicodina en el año 1997 tras sufrir un accidente de moto acuática, en el 2001 fue internado en una clínica de rehabilitación por la dependencia que creó al medicamento. Asimismo, estuvo enviciado con la metadona, las anfetaminas y mantuvo su interés por el alcohol. De acuerdo a su revelación, llegó a consumir 30 pastillas y un litro de vodka al día.

Este terrible episodio lo llevó a olvidar gran parte de lo que grabó en la icónica serie de NBC, pues indicó que ninguno de sus momentos favoritos entre la temporada 3 y la 6 los tiene en la memoria a causa de las adicciones. En ese sentido, Perry admitió que al verse podía identificar que era una persona toxicómana. "Cuando tengo peso es el alcohol, cuando estoy delgado son las pastillas, cuando tengo perilla es porque estoy tomando muchas pastillas", comentó.

"He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años", dijo en una entrevista, al mismo tiempo que comunicó la fortuna que había gastado en la rehabilitación; unos nueve millones fue lo que le tocó desembolsillar. De igual manera, explicó que asistió a seis mil reuniones de Alcohólicos Anónimos y también llegó a estar internado en un hospital psiquiátrico.

"Desintoxicarse es un infierno. Implica tumbarse sobre una cama y ver los segundos pasar sabiendo que no estás ni mínimamente cerca de encontrarte mejor (...) Quería compartirlo cuando estuviera a salvo de volver a entrar en el lado oscuro de todo", agregó en la autobiografía.

Su dependencia por los fármacos lo llevó a estar al borde de la muerte, hace cuatro años el actor tuvo que ser intervenido de emergencia para realizarle una cirugía por una perforación intestinal luego que su colon explotara por el consumo excesivo de opioides, por lo que estuvo dos semanas en coma y conectado a una bomba de oxígeno.

Al practicarle una colostomia, tuvo que llevar una bolsa externa que estaba conectada a su colon, situación que también fue "un infierno" para él. "Todos los doctores me dijeron que nadie pasa esa operación. Mi gran pregunta es ¿por qué yo sí? Tiene que haber alguna razón", comentó.

Su intención de ayudar a los demás

Partiendo de sus adicciones, Matthew decidió tenderle su mano a quienes sufrían lo que generan las adicciones, así como le sucedió a él. 'Perry House' fue el centro de rehabilitación que fundó y al que catalogó como un lugar sobrio para hombres sobrios.

"He tenido muchos altibajos en mi vida. Aún estoy trabajando en ello personalmente, pero lo mejor de mí es que si un alcohólico o un drogadicto viene y me dice: '¿Puedes ayudarme?', siempre diría: 'Sí, lo haré por ti aunque no siempre pueda hacerlo por mí mismo", expresó en el año 2015.

Perry House ha ayudado a cientos de personas que se han acercado a su residencia en Malibú solicitando ayuda para recuperarse y dejar a un lado las adicciones que poco a poco van acabando con su vida, tal como lo estaba viviendo el fallecido actor.