Rebeca García y su hermano acusados de abuso infantil en España: Están prófugos de Venezuela

El nombre de los hermanos Rebeca y Francisco García Álvarez, son de nuevo noticias en los medios, pero no de Venezuela, sino en España, donde son acusados de pedofilia por múltiples personas.

Acusaciones en Venezuela

Los jóvenes se hicieron viral en Venezuela luego de múltiples acusaciones de acoso en las redes por parte de mujeres, entre ellas la cantante venezolana Dani Barranco, quien en 2019 denunció haber sido víctima de Rebeca.

En las plataformas corrieron videos de García en los alrededores de la casa de una de sus víctimas y hasta encima de su carro, sin dejarla salir.

En mayo del 2024 otra joven identificada como Anny de Trindade, también decidió denunciar los múltiples ataques.

El clip despertó reacciones en las redes sociales, al punto que el Ministerio Público ordenó la captura de los hermanos García, quienes se dieron a la fuga radicándose en la madre tierra España.

Acusaciones en España

En los últimos días los nombre de ambos han tomado los medios, luego de que los vecinos del municipio madrileño de San Fernando de Henares, denunciaran actos de pedofilias, exhibición de pornografía de niños y adolescentes, asociación ilícita, acoso y promoción o incitación al odio.

Los vecinos aseguran que han visto a Francisco y Rebeca en los alrededores de un colegio infantil, por lo que exigen a las autoridades tomar cartas en el asunto para evitar una tragedia.

Medios españoles han notificado que ambos son prófugos del Ministerio Público de Venezuela, que en mayo de 2024 emitieron una orden de detención ante la Interpol y el Gobierno de España, para la captura y extradición de ambos a suelo venezolano.

“Se ha descubierto en nuestra comunidad la presencia de un individuo que junto a su hermana. Se dedican acosar y sacar fotos a los niños y a los demás vecinos para luego subirlas a sus redes sociales plagadas de fotos con símbolos asociados a la pedofilia”, dicen los carteles en las calles de San Fernando.

Más pruebas

Los ciudadanos dicen tener múltiples cuentas que tienen Rebeca, de 34 años, y Francisco, de 29 años, posteadas de niños.

La justicia española los había detenido en el 2024, pero luego fueron soltados, volviendo ambos a sus andanzas. La madre de los señalados, ha revelado que ambos según padecen de un trastorno límite de personalidad.