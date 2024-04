¡No puede ser! La razón detrás de la abrupta salida de la pantalla chica de un personaje en "Juego de Tronos"

El martes 9 de abril una decepcionante noticia impactó a los miles de fanáticos de la serie “Juegos de Tronos”, y es que, el actor Kit Harington confesó en una entrevista con ScreenRant, que el comentado y esperado spin-off de su personaje Jon Snow, no será lanzado a la televisión por dificultades de ultimo momento que hicieron tambalear el proyecto.

El actor confesó que aunque desde hace varios años HBO había estado aprovechando la popularidad que ha tenido la serie por todo el mundo para crear secuelas, como la serie de Jon Snow que estaba en desarrollo, los productores no encontraron un concepto adecuado para darle la continuidad a la producción.

“Realmente nunca había hablado de ello; porque estaba en desarrollo. No quería que se filtrara que se estaba desarrollando, y no quería que sucediera algo en el que la gente comenzara a teorizar, entusiasmándose u odiando la idea, cuando tal vez nunca suceda”, manifestó Harington.

En este sentido, afirmó que el público estaba entusiasmado por disfrutar del universo de fantasía que la serie ofrece desde sus inicios y que ha hecho captar toda la atención de miles de espectadores.

Sin embargo, el actor británico no descarta que en un futuro los directivos de HBO pueda retomar el proyecto para llevarlo a la pantalla chica. Mientras tanto los espectadores tendrán que conformarse con la segunda temporada de “House of the dragón”, que se estrenará el próximo 17 de junio por HBO.