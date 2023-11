Nadia Ferreira reveló el nombre con el que se refieren al bebé que tiene con Marc Anthony (+Video)

En el mes de junio, el cantante estadounidense Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, le dieron la bienvenida a su primer hijo a poco tiempo de haberse casado. La pareja ha mantenido en privacidad el rostro y nombre de su bebé, teniendo en ascuas a los fanáticos que sueñan con conocer al nuevo heredero del intérprete de “Vivir mi vida”. Sin embargo, ya pueden hacerse una idea de cómo llaman al bebé, que apenas tiene unos cinco meses.

Tras su experiencia como jurado del Miss Universo 2023, la paraguaya conversó con su amigo Carlos Adyan, presentador de Telemundo, a quien le habló sobre la felicidad que ha sentido al convertirse en madre. “Han pasado muchos cambios en mi vida, cambios positivos. De las mejores cosas que me han pasado es el tener a mi familia, es algo que siempre soñé. Me siento una mujer realizada en muchas partes de mi vida, sin embargo, profesionalmente aún me queda mucho por hacer, estoy muy feliz”, comentó.

Admitiendo que ama a su esposo y a su bebé, la primera finalista del Miss Universo 2021, fue dejada al descubierto cuando Adyan reveló que al niño le decían ‘Marquito’ de cariño, refiriéndose a Marc Anthony Junior. “Mi hijo me ha cambiado la vida, es lo más bello que me ha pasado; doy la vida por esa criatura que me mira con amor y que yo lo miro y es que realmente es un sentimiento que no puedo explicar, es algo maravilloso”, relató la joven.

El hecho de que su esposo tenga siete hijos, no es impedimento para Nadia al desear querer agrandar la familia, y es que, la mujer manifestó sus ganas de querer darle uno o varios hermanitos a Marquito, por lo que es posible que en los próximos años la familia Muñíz Ferreira se multiplique. Entre tanto, habló sobre su equilibrio entre el trabajo y su familia, así como la compañía fundamental del salsero. “Todo es un balance y él y yo somos muy unidos y ahora tenemos a esta nueva persona, entonces somos todos para uno y uno para todos”.

“Cuando necesitamos estar ahí con él lo estamos, es importante poder apoyarnos. Hasta ahora no ha sido difícil, es cuestión de hablarlo la parte de la logística, pero hasta ahora hemos estado bien”, comunicó.

En esta conversación no podía quedar de lado el hecho de que una de las exparejas de Marc, Mariana Downing, Miss República Dominicana, participó en el certamen. Ante los comentarios que se destaaron luego de que esta no quedara en el Top 20 y si Nadia tuvo que ver en ello, la paraguaya comentó: “Primero que nada soy una mujer madura, yo sé lo que ella y todas las candidatas están pasando por ese momento, y también muy importante, es una mujer muy bella, muy bella, y tiene las posibilidades al igual que todas. Sé que le va a ir muy bien en su carrera también”.