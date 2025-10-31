Maquillador venezolano estuvo a punto de morir: "Sigo luchando"

Suscríbete a nuestros canales

Hace días Eddy Piñero quien da vida al personaje travesti de Krystal forever, fue eliminada de la quinta temporada de Drag Race España. Pese a su experiencia y años en el arte de la transformación, salió de la competencia tras enfrentarse al reto del Snatch Game.

Al bordo de la muerte

En una reciente entrevista con la diseñadora Ana Locking, Eddy quien trabajó por muchos años como maquillador en Venezuela, con figuras como Maite Delgado y Norkys Batista, comentó un suceso en su vida muy triste y fuerte, de estar tres meses en un hospital a punto de morir.

Pese a que no reveló qué fue el incidente que casi le cuesta la vida, mencionó que fueron momentos de mucho dolor, en especial cuando los médicos le informaron a su familia que debían preparar todo para su partida.

Sin embargo, la voz de su hermana fue como un bálsamo para poder luchar por su vida y seguir derrochando talento y amor por el arte drag.

“Mi hermana decía: ‘Despierta que mi mami viene y fue su perfume, su voz, que me ayudó en ese momento para abrir los ojos y desperté’ Resurgí de las cenizas, no me dejo hundir por cualquier cosa. Sigo luchando y seguiré demostrando que soy un gran artista”, comentó con lágrimas de emoción.

Mucho apoyo

El pequeño fragmento de la entrevista posteado en Instagram, despertó mensajes de apoyo de muchas figuras de la comunidad LGBTQ+, como Jesús Enrique Divine y David Deibis.

Piñero con su personaje de Krystal forever causa sensación en la madre tierra por sus extraordinarios maquillajes, peinados, vestuario y personificando a grandes divas como Cher y RuPaul.