Mamá de Yailin “La Más Viral” le tapa la boca a Laura Bozzo: “No es bonita” (+Video)

En el mes de enero, la conductora peruana Laura Bozzo, envió un fuerte mensaje a Wanda Díaz, madre de la cantante Yailin “La Más Viral”, luego de que esta pidiera la tutela de su nieta Cattleya. “Estamos todos locos”, escribió. De igual forma, criticó la forma en la que crió a sus hijas.

“Esa señora que no supo ser madre con sus hijas, ¿qué autoridad moral tiene? Ninguna, es una sanguijuela chupa sangre, vividora que solo busca dinero. ¡Asco!”, agregó en el texto que dejó en sus redes sociales. Meses después, despertó el malestar en la dominicana, quien en una reciente entrevista no se le quedó callada.

"Me comió bien fresh"

Mientras compartía en el programa de radio Alofoke Show, la progenitora de Yailin fue abordada sobre esta polémica, y aunque no lucía molesta, sí dejó un contundente mensaje. “Yo era su fanática porque me gustaba cuando decía: ‘que pase el desgraciado’. Pero me comió a mí, sí, bien fresh”, dijo.

“¡No, ella no es bonita, no! Es así, como rara”, señaló al mismo tiempo que hacía gestos de “monstruo”. De esta forma, Díaz dejó el tema hasta allí, sin darle mucha importancia. Este comportamiento sorprende, luego de haber sido tendencia por sus comportamientos irregulares.

Wanda llora a Cattleya

En los primeros meses del año, la dominicana dio de qué hablar en múltiples ocasiones debido a conflictos que rondan en su vida. El último fue el que tuvo con su yerno, Daniel Hernández mejor conocido como Tekashi 6ix9ine a quien acusó de haberla maltratado físicamente.

A pesar de la insistencia de Díaz en qué 6ix9ine no me hace bien a 'La Más Viral', la artista salió en defensa de su pareja y negó haber sido agredida por el estadounidense, dejando en ridículo a su madre que desesperadamente buscaba "cuidar de ella".

Como era de esperarse, este incidente ocasionó un quiebre aún más fuerte del que existía entre la reggaetonera y su progenitora, por lo que ver a su nieta Cattleya actualmente no es una posibilidad, motivo de sobra para sentirse devastada por no poder compartir con la bebé a la que lleva cuidando desde que nació.

"Para mí es injusto que yo ahora no la pueda ver, eso me choca mucho. Pero al final de cuentas ella (Yailin) es su mamá, pero ella sabe que yo di todo mientras ella trabajaba", dijo entre lágrimas la mujer en el mismo programa de radio pero en el mes de febrero.